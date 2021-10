Stöver erklärt, warum Rapp Kiels neuer Trainer ist

Bei der Vorstellung von Marcel Rapp als neuer Trainer von Holstein Kiel, gab Uwe Stöver Einblicke, warum sich die Störche für den Coach der U 19 der TSG Hoffenheim entschieden haben.

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz unterstrich Stöver, Geschäftsführer Sport, dass er sich viel Zeit gelassen und es mehrere Gespräche gegeben habe, um einen Nachfolger für Ole Werner zu finden. Dabei wurde eine Liste abgearbeitet, die für den Verein wichtig gewesen sei. So habe es im Vorfeld der Verpflichtung, nach Aussagen von Stöver, sogar eine Videoanalyse gegeben. Dabei habe man sich Spiele der U 19 der TSG Hoffenheim angeschaut und mit der Spielweise der Kieler verglichen. "Sehr viele Dinge gehen in die gleiche Richtung, wenn auch nicht alle", sagte Stöver.

Doch die Kieler haben nicht nur die fachlichen Skills von Rapp unter die Lupe genommen. "Es geht immer um den Menschen und Trainer. Der Mensch passt, weil er bodenständig, geerdet, jung, ambitioniert und wissbegierig ist", lobte Stöver. Das passe zum Verein, zum Umfeld und der Mannschaft.

Das Scouting der besonderen Art

Außerdem verriet Stöver noch eine besondere Art des Scoutings: "Wir sind sogar soweit gegangen und haben ihn bei seinem letzten Spiel gegen den OFC an der Seitenlinie von einem Scout beobachten lassen. Da kam ein absolut positives Feedback. An der Außenlinie begleitend, unterstützend, immer positiv denkend und Ansätze findend, um das Spiel in eine bessere Richtung zu führen. Das sind für uns auch wesentliche Kriterien."

Keine Revolution unter Rapp

Rapp selbst hielt sich mit wortreichen Ankündigungen bei seiner Präsentation noch zurück. Sorge, dass der Sprung von der U 19 in die 2. Bundesliga zu groß sein könnte, hat er nicht. "Das Spiel ist ja das gleiche, nur die Rahmenbedingungen sind anders." Er sei seit neun Jahren schon Trainer und sehe sich gut vorbereitet. "In Hoffenheim kann man unter sehr guten Voraussetzungen seinem Trainerjob nachgehen. Meine Vorgänger haben ja bewiesen, dass sie im Profifußball Fuß fassen können." Prominentestes Beispiel ist Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der bei der TSG allein drei Jahre die U 19 betreute.

Die große Revolution wird es bei der KSV jetzt allerdings nicht geben. "Es wird nicht alles infrage gestellt oder auf links gedreht", sagte Rapp. Nur Nuancen wolle er verbessern. Eine erste Kostprobe wird es womöglich am Donnerstag zu sehen geben. Dann testen die Störche gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Nach der Länderspielpause steht dann gleich die wichtige Partie bei Schlusslicht Ingolstadt an (16.10.).