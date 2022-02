Stöver bleibt in Kiel an Bord

Holstein Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver (54) hat sein Arbeitspapier bei der KSV verlängert.

Uwe Stöver, von Dezember 2015 bis Mai 2016 und seit 2019 Sportchef der Störche, bleibt Holstein Kiel treu und hat seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport bis 2024 ausgeweitet.

Stöver: "Ich sehe ein Team auf dem Platz, das Freude macht"

"Ich habe große Lust, mit diesem so großartigen und leidenschaftlichen Team in die anstehenden Jahre zu gehen", wird Stöver auf der Vereinswebsite zitiert. "Für mich war wichtig, nach dem schwierigen Saisonstart all meine Energie in die sportlich richtungsweisenden Entscheidungen zu stecken, bevor ich mich mit meiner Zukunft beschäftige. Nun sehe ich ein Team auf dem Platz, das Freude macht und wieder die Werte entwickelt hat, für die Holstein Kiel steht - Mut, Leidenschaft, Kampfgeist und die Lust, Fußball zu spielen."

"Uwe Stöver ist wetterfest und hat den sportlichen Bereich in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten mit seinem gesamten Team hervorragend gemanagt und zukunftsfähig aufgestellt", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Stefan Tholund. "Daher freuen wir uns sehr, dass er über den Sommer hinaus an Bord der KSV bleibt, um diesen so positiven Weg weiter mitzugestalten."

Unter Stövers Führung erreichte die KSV in der vergangenen Spielzeit den dritten Platz und damit die Qualifikation zur Relegation zur 1. Bundesliga, die gegen den 1. FC Köln verloren ging. Außerdem führte der Weg nach dem historischen Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals bis ins Halbfinale.