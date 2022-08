Stögers Kampf gegen die Mainzer Delle

Seine Rückkehr an die Castroper Straße ist für viele ein Schlüsseltransfer. Gleich zum Auftakt trifft Kevin Stöger am Samstag auf seinen Ex-Klub, bei dem er auch unerfreuliche Zeiten erlebte.

Die Verflechtungen zwischen den beiden Klubs sind nicht zu übersehen. VfL Bochum gegen Mainz 05, das ist zum einen die Rückkehr von Innenverteidiger Maxim Leitsch an die Castroper Straße, wo er als Fußballer groß wurde und zuvor im Talentwerk des VfL reifte.

Auf Bochumer Seite gibt es zwei Profis mit intensiver Mainzer Vergangenheit, Gerrit Holtmann, der von 2016 bis 2018 für die Rheinhessen spielte, sowie Kevin Stöger. Nach vier Jahren ist der Österreicher zurück in Bochum, spielte zwischendurch zwei Jahre lang bei Fortuna Düsseldorf, wo er als starker Regisseur auf sich aufmerksam machte, anschließend zwei Jahre In Mainz, wo ihm der Durchbruch nie so richtig gelang.

Keine spielbestimmende Figur in Mainz

Er habe bei den Rheinhessen relativ wenig Spielzeit gehabt, vor allem in der zweiten Saison, diese kurzen Phasen aber intensiv genutzt, findet Stöger. Bei genauem Hinsehen aber war er beileibe keine spielbestimmende Figur im Team der Mainzer; diese Rolle ist ihm beim VfL nun zugedacht. Mit Übersicht und feinen Pässen soll Stöger das Bochumer Spiel steuern.

"Bei der Fortuna und bei Friedhelm Funkel hatte ich meine beste Zeit", resümiert der 28-Jährige, aber auch die zwei Jahre in Mainz seien "lehrreich" gewesen. Was er nicht sagt: Er hätte mindestens ein halbes Jahr früher gehen müssen, Bochum hatte schon zuvor Interesse, konnte und wollte aber keine Ablöse zahlen.

Nun kam Stöger ablösefrei und ist für eine zentrale Rolle beim VfL vorgesehen. Nicht auf der Zehn, lieber etwas weiter hinten, "es liegt mir mehr", so Stöger, "wenn ich das Spiel vor mir habe." Stögers Ideen und seine feinen Pässe, dazu Top- Sprinter Holtmann oder Jordi Osei-Tutu auf den Flügeln: "Das", so Trainer Thomas Reis, "kann eine Riesenwaffe werden."

Seit ewiger Zeit habe ich keine Trainingseinheit mehr verpasst. Kevin Stöger

Zwei Kreuzbandrisse warfen Stöger in seiner Karriere zurück, "aber seit ewiger Zeit", so der Spielmacher, "habe ich keine Trainingseinheit mehr verpasst." In Bochum kämpft er gegen die leichte Delle in seiner Karriere. Die Voraussetzungen sind gut, Stöger will an alte Zeiten und seine Topform anknüpfen.

Am besten schon gegen seinen Ex-Kub Mainz.