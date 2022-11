Stöger: "Werden definitiv nicht aufgeben"

Das 0:3 in Dortmund "hört sich höher an, als es eigentlich war", sagt Mittelfeldspieler Kevin Stöger. Der VfL trat trotz des Pausenresultats willensstark auf, Bochums Bester versprach danach zuversichtlich: "Wir werden definitiv nicht aufgeben."

Bochums Kevin Stöger sieht trotz der Niederlage in Dortmund Fortschritte beim VfL. IMAGO/kolbert-press

Über die Ereignisse in den ersten zwölf Minuten ärgerten sich die Bochumer nach der Niederlage im Ruhrpottderby sehr. "Wir verteidigen manchmal zu naiv, das sieht man bei den ersten beiden Gegentoren", sagte Kevin Stöger. Er nannte keine Namen, welche Situationen er konkret meinte, war aber klar.

Beide Innenverteidiger patzten - erst Ivan Ordets, der gegen Youssoufa Moukoko keine gute Figur machte, dann Vasilios Lampropoulos, der auf Donyell Malens Cleverness im Strafraum hereinfiel und einen Foulelfmeter verursachte.

"Wenn man mit 0:2 in die Halbzeit geht, kann das noch einmal ein offenes Spiel werden", sagte Stöger, doch die Bochumer hatten es nicht geschafft, es zur Pause beim Zwei-Tore-Abstand zu belassen: In der Nachspielzeit schraubte Moukoko das Ergebnis auf 3:0 hoch. "Das hat uns das Genick gebrochen", meinte Stöger.

Bochums Bester betonte aber: Die 0:3-Niederlage "hört sich höher an, als sie eigentlich war". Das lag auch daran, dass sich der VfL von dem aussichtslosen Spielstand nicht entmutigen ließ. "Wir haben uns in der Pause gesagt, dass wir definitiv kein viertes oder sogar fünftes Gegentor bekommen wollen", verriet Stöger. "Uns hat insgesamt auch ein bisschen das Glück gefehlt. Ich denke da vor allem an das Abseitstor von Philipp Hofmann oder den Pfostentreffer von Jordi Osei-Tutu."

Stöger ärgert sich über die zu häufigen Fehler

Auch Stöger ärgerte sich: "Jeder gibt hier sein Bestes, aber die Fehler passieren zu häufig", klagte er. "Mit drei Gegentoren kann man in Dortmund selten etwas mitnehmen." Im April war es dem VfL gelungen: Er siegte beim BVB mit 4:3 und tütete damit damals den vorzeitigen Klassenerhalt ein.

Nach der Niederlage am Samstag versprach Stöger voller Zuversicht: "Wir werden definitiv nicht aufgeben." Er sei "froh, dass wir am Dienstag ein Heimspiel haben". Borussia Mönchengladbach ist dann beim Tabellenvorletzten zu Gast (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe es am Samstag zum Jahresabschluss zum FC Augsburg geht. Die Lust, im achten Auswärtsspiel der Saison dort endlich die ersten Punkte zu holen, sei "riesengroß", sagte Stöger.