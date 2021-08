Stöger: "In keinem Spiel Favorit"

Den Tag hat die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase Peter Stöger nicht versaut. "Eine schöne Gruppe", sagt der Trainer von Ferencvaros Budapest.

Und der Österreicher schiebt gleich hinterher: "Als Favorit gehen wir in kein Spiel, so viel ist sicher." Dennoch sieht der Wiener die Auslosung als "reizvolle Geschichte". Dreimal volles Stadion in den drei Heimspielen erwartet Stöger, "die Europa League ist ein schöner Erfolg für uns".

Ausgerechnet gegen die Young Boys Bern scheiterten die Ungarn in den Play Offs zur Champions League, deren ehemaliger Coach Gerardo Seoane arbeitet nun für Bayer Leverkusen. Ein willkommener Anlass zur Revanche? "Nein", lacht Stöger, "das eine hat mit dem anderen nichts zu tun."

Intensives Videostudium in der Länderspielpause

Bayer sieht er "grundsätzlich favorisiert" in der Gruppe: "Das wird ihr Anspruch sein." Dass er die Werkself von allen Gegnern am besten kennt, liegt in der Natur der Sache, die anderen Teams wird er mit seinem Staff während der Länderspielpause gründlich analysieren, noch will er keine Einschätzung abgeben. Weil die Gruppe eben nicht nur schön ist, sondern auch schön schwierig.

Ferencvaros und die Tradition - Stöger kennt das aus Köln

Über seinen Arbeitgeber sagt er nur so viel: "Das hier ist ein toller Klub." In der Tat atmet man dort die riesige Tradition förmlich: 32mal feierte Ferencvaros die Meisterschaft, 23mal holte man den Pokal, 1965 gewann Ferencvaros den Messepokal. Weltklassespieler wie Florian Albert, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis oder Tibor Nyilasi spielten für den Klub aus dem 9. Budapester Bezirk.

Wie man mit teilweise erdrückender Tradition umgeht und dennoch Erfolge feiern kann, dies machte Stöger in Köln vor. Insofern sollte Ferencvaros in dieser Gruppe keiner abschreiben.