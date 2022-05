Stöger: "Ich drücke natürlich dem Ralf Rangnick die Daumen"

Peter Stöger ist der Ansicht, dass Ralf Rangnick "momentan auch zum ÖFB passen wird". Der 56-Jährige kann selbst recht gut damit umgehen, dass er (noch) nicht ÖFB-Teamchef geworden ist.

In der Vorberichterstattung zum Champions-League-Halbfinal-Rückspiel von Villarreal gegen Liverpool auf "Sky Sport Austria" stand Peter Stöger auch Rede und Antwort zur ÖFB-Teamchef-Besetzung.

Stöger steht hinter dem Entscheid: "Für mich ist es vollkommen okay. Sie haben mit Ralf Rangnick eine Trainerpersönlichkeit gefunden, die sehr erfahren ist, die viel erlebt hat und die momentan auch zum ÖFB passen wird."

Stöger selbst hat es vorher erfahren "und natürlich auch eine Info bekommen, dass ich es nicht bin". Enttäuscht, dass er als einer der potenziellen Anwärter letztlich nicht geworden ist, ist Stöger nicht: "Nein. Das Geschäft ist einfach so. Daher ist es vollkommen okay (...) Ich habe immer gesagt, dass ich die Position gerne machen würde, aber ich habe auch immer gesagt, dass es mir gut geht. Ich bin Österreicher durch und durch, habe es geliebt, für diese Nationalmannschaft zu spielen, und ich drücke natürlich dem Ralf Rangnick die Daumen, dass wir alles erreichen, was wir uns erhoffen."