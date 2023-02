Stöcker bleibt und ist "ein Beleg" für Verls Philosophie

Michel Stöcker gehört zu den Leistungsträgern und Stammspielern beim SC Verl. Nun hat der Verteidiger seinen Vertrag verlängert.

Im August 2022 kam Michel Stöcker von Holstein Kiel zum SC Verl und war von Anfang an als Linksverteidiger gesetzt. 20 Punktspiele hat der gebürtige Kölner inzwischen für die Ostwestfalen bestritten (kicker-Note 3,33, ein Tor) und gehört zum festen Stamm von Cheftrainer Michel Kniat.

Nun hat der 23-jährige Stöcker seinen Vertrag bis 2024 verlängert. "Die Entwicklung, die Michel beim Sportclub genommen hat, ist ein weiterer Beleg, dass die Idee, Spieler mit Potential beim Sportclub zu verbessern, funktioniert", sagt SC-Manager Sebastian Lange in einer Klubmitteilung zur Verlängerung. "Er ist in der Defensive sehr flexibel einsetzbar und ist in seiner Entwicklung noch nicht zu Ende. Wir sind sehr froh, den gemeinsamen Weg weiter fortzusetzen."

Stöcker kam vor seinem Wechsel nach Verl in der zweiten Mannschaft bei Holstein Kiel zum Einsatz. Zuvor stand er bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und lief dort ebenfalls für das Regionalliga-Team auf. Ausgebildet wurde er in seiner Heimatstadt beim 1. FC Köln.