Stocker: "Solche Spiele sind für uns ein Privileg"

Samstagmittag wird die Birkenwiese in Dornbirn zum historischen Schauplatz des ersten Vorarlberg-Derbys in der Geschichte der Frauen-Bundesliga. Die Rollenverteilung könnte kaum klarer sein.

Im Frühjahr führte Klaus Stocker die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies in die Bundesliga und half nebenbei als Interimstrainer mit, den FC Dornbirn in der 2. Liga zu halten. GEPA pictures/Oliver Lerch

Bei den Männern sind Vorarlberg-Derbys dank SCR Altach, Austria Lustenau und SW Bregenz in der höchsten heimischen Spielklasse seit über zwei Jahrzehnten gang und gäbe. Samstagmittag auf der Birkenwiese steigt hingegen das erste Ländle-Derby in der Geschichte der Frauen-Bundesliga! Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies darf Titelkandidat SPG Altach/Vorderland fordern.

Die Altacherinnen haben saisonübergreifend 13 Meisterschaftsspiele in Folge gewonnen. "Das ist schon eine Hausnummer", hält Dornbirns Trainer Klaus Stocker im Gespräch mit dem kicker fest, "da gilt es für uns, viel Leidenschaft und Einsatzwillen entgegenzusetzen."

Stockers Team ließ zuletzt am Sonntag aufhorchen, als es bei Serienmeister SKN St. Pölten nur 2:4 unterlag, auch wenn die "Wölfinnen" da einige Spielerinnen für die Champions League geschont hatten. Zum Vergleich: Vizemeister Sturm und die Vienna hat der SKN jeweils mit 5:1 abgefertigt, Wacker Innsbruck mit 6:0.

Gekommen, um was aufzubauen

Überhaupt sind die Dornbirnerinnen, die bislang auf Carina Brunhold und Chiara Dünser (wegen Verletzungen) und teils auch auf Kapitänin Caroline Fritsch (berufliche Gründe) verzichten mussten, ganz gut angekommen in der Bundesliga. Stockers Team hält dank eines Unentschiedens gegen BW Linz/Kleinmünchen (1:1) und eines Sieges in Neulenbach (1:0) nach sechs Runden bei vier Punkten: "Sieben hätten es sein können, wenn ich an die Niederlage in Bergheim denke. Aber insgesamt schlagen wir uns angesichts unseres Umbruchs ganz gut, überhaupt in der Offensive."

Da sich Platzhirsch Altach in aller Regel die besten Österreicherinnen im Westen krallt, setzt Dornbirn aktuell auf viele Legionärinnen, will das aber mittelfristig ändern. Neben den Österreicherinnen Jana Sachs und Heike Müller (Letztere hatte Stocker schon im Nachwuchs betreut), spielten bislang die portugiesische Torfrau Liliana Ribeiro de Almeida, die Brasilianerin Gabriela Tavares da Cruz, die Ägypterin Sami Adam und die Niederländerin Anne Bhagerath in allen Partien durch. Die kroatische Teamspielerin Selma Kajdic und die Kolumbianerin Kendy Morales zählen mit bislang je fünf Einsätzen ebenso zum Stammpersonal.

Quartett gegen Ex-Klub

Dafür könnten mit Sachs, Michaela Walter sowie den Talenten Paulina Winsauer und Cheyenne Benneker (Tochter von Armand Benneker, der für Altach, Austria Lustenau und Bregenz kickte) theoretisch gleich bis zu vier ehemalige Altacherinnen im Derby gegen ihren Ex-Klub auflaufen.

Die Vorfreude auf den High Noon auf der Birkenwiese ist für alle Beteiligten jedenfalls groß, wie Stocker versichert: "Solche Spiele sind für uns ein Privileg, letzte Woche in St. Pölten, jetzt das Derby und dann bei Austria Wien."