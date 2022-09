Stingel verlässt das Trainer-Team des SSV Reutlingen

Kurz vor dem schweren Auswärtsspiel beim 1. Göppinger SV hat der SSV Reutlingen verkündet, dass Maik Stingel ab sofort nicht mehr zum Trainer-Team der Oberliga-Mannschaft gehören wird. Für den Verein bleibt er aber weiterhin wichtig.

Der SSV Reutlingen befindet sich nach eigener Darstellung in einem "Transformationsprozess", und so ein Prozess erfordert hin und wieder personelle Korrekturen. Am Freitag wurde bekannt, dass Maik Stingel sein Trainer-Amt beim Oberliga-Team niederlegen wird.

Stattdessen wird sich der 30-jährige A-Lizenz-Inhaber seinen Kerngebieten intensiver widmen. Die lauten: Leitung der SSV-Akademie, Cheftrainer der U-19-Bundesliga-Mannschaft und Verantwortlicher für die Konzeption der Spielphilosophie. Sportvorstand Christian Grießer erläutert die Beweggründe seines Vereins: "Unsere Anforderungen werden komplexer, die Aufgaben umfangreicher und wir benötigen mehr Fachkompetenz und Aufmerksamkeit, um die Professionalisierung in allen Kerngebieten voranzutreiben."

Die Oberliga-Elf liegt somit mehr denn je in den Händen von Albert Lennerth, der gemeinsam mit Stingel seit der Übernahme im März 2022 den SSV erst zum Klassenerhalt und aktuell bis auf Platz sechs der Oberliga Baden-Württemberg geführt hat.