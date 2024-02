Stindls Wade - ein Faktor in Sachen neuer Vertrag?

Lars Stindl fehlt dem Karlruher SC wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung seit Wochen. Sein Coach Christian Eichner will nicht ausschließen, dass dies auch in Sachen Entscheidungsfindung über eine eventuelle Vertragsverlängerung eine Rolle spielen könnte. "Da könnte sicherlich auch dieses Thema ein Faktor sein", mutmaßte der KSC-Trainer am Donnerstag, betonte aber gleichwohl, dass der 35-Jährige darauf brenne, endlich wieder spielen zu können.