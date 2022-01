Stindl fehlt Gladbach wochenlang

Borussia Mönchengladbach muss wochenlang ohne Kapitän Lars Stindl auskommen.

Der Offensivmann verletzte sich am Freitag im Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Knie. "Wir haben noch eine Spielform gemacht, Lars hatte eine Bewegung, die eher unnatürlich ist", berichtete Trainer Adi Hütter am Samstag bei "Sky".

Stindl sei "ein bisschen hängengeblieben", habe sich dabei "das Innenband im Knie eingerissen" und werde "sicherlich einige Woche ausfallen. Ob das vier bis sechs oder fünf bis sieben sind", sei vom Heilungsverlauf abhängig. "Ich hoffe, dass die Mannschaft ihm heute etwas zurückgeben kann."

Der 33-Jährige war in der bisherigen Bundesliga-Saison an 18 der 19 Spieltage zum Einsatz gekommen (zwei Tore, vier Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,94). Dafür kehrte Jonas Hofmann nach seiner Knie-Operation gegen Union erstmals seit dem 11. Dezember in die Gladbacher Startelf zurück.