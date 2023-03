Stimmungsboykott in Meppen: "In solchen Situationen braucht man die Fans"

Nach dem ersten Sieg unter Ernst Middendorp kritisierten die Spieler des SV Meppen den Stimmungsboykott ihrer Anhänger. Der Coach verstand allerdings die Fans.

Nach sechs sieglosen Spielen meldete sich der SV Meppen mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue (3:2) zurück im Rennen um den Klassenerhalt. Doch trotz des erstes Erfolges unter Neu-Trainer Ernst Middendorp waren einige Spieler verärgerte - der Grund: Ein Stimmungsboykott.

"Wenn man schon meint, hinter dem Verein zu stehen und dann vorher schon Banner aufhängt, dass man nicht für den Trainer oder die Mannschaft oder Funktionäre singt, sondern für den Verein, dann tut es mir leid. Dann können sie beim nächsten Heimspiel auch wegbleiben", kritisierte unter anderem Siegtorschütze Marvin Pourié die Aktion der Fans gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Wenn das die Reaktion ist, mit der sie uns ein Zeichen setzen wollen, dann ist das schade. David Blacha

Ähnlich äußerte sich auch David Blacha. "Wenn das die Reaktion ist, mit der sie uns ein Zeichen setzen wollen, dann ist das schade. Ich glaube, in solchen Situationen braucht man die Fans mehr denn je", so der Kapitän. Obwohl er das kritische Plakat gesehen habe, konzentrierte er sich darauf, seinen "Job" zu machen. Dies sei genau das, was die Fans verlangen.

Trotz des Boykotts blieb es in der Hänsch-Arena gerade in den "guten Phasen" der Emsländer nicht still. Die restlichen Zuschauer unterstützten den Tabellenletzten und gaben den Spielern auch einen "Push", wie Max Dombrowka verriet.

SVM gastiert am Freitag beim direkten Konkurrenten Bayreuth

Während die Akteure also Kritik äußerten, verstand der Trainer den Frust der Anhänger. "Wenn ich als normaler Zuschauer herkomme und schaue mir das Spiel gegen Verl an, da muss ich sagen: Da kann ich nur unterstützen, was man da auf dem Banner notiert hat ("Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Support!!"; Anm. d. Red.)", erklärte Middendorp.

Nun gilt es aber den Fokus auf die kommende Partie am Freitagabend zu legen. Der SVM gastiert zum Auftakt des 30. Spieltags bei Aufsteiger Bayreuth. Die Oberfranken belegen mit vier Punkten mehr als die Emsländer den ersten Abstiegsplatz. Sollte gleich der zweite Sieg unter Middendorp folgen, werden womöglich auch die Fans ihr Team im kommenden Heimspiel gegen Ingolstadt wieder unterstützen.