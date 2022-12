Stimmung gegen uns? - Pedri: "Mir gefällt es"

Spaniens Jungstar Pedri freut sich mächtig auf das Achtelfinale gegen Marokko, in dem Kapitän Busquets zu zwei Rekordhaltern aufschließen kann.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Er ist gerade mal 20 Jahre jung, und auch das erst seit zehn Tagen, also kam die Frage vielleicht ganz passend. Ob die "Ohrfeige gegen Japan" rechtzeitig gekommen sei, wurde Pedri vor dem Achtelfinale an diesem Dienstag gegen Marokko gefragt. Und der Mittelfeldspieler gab offen zu: "Natürlich." Lieber gegen Japan zum Abschluss der Gruppenphase als jetzt gegen Marokko, wo eine Niederlage das WM-Aus bedeuten würde. "Wir wollen dieses Spiel unbedingt." Natürlich gewinnen. "Wir wissen, dass wir jederzeit ausscheiden können. Aber ich denke, wir sind bereit."

Er selbst fühle sich "sehr gut." Persönlich, aber auch aufgehoben im Spielstil der Seleccion mit viel Ballbesitz und im Mittelfeld an der Seite seiner Barca-Kollegen Sergio Busquets und Gavi. „Ich habe Spaß, wenn ich den Ball habe, genieße ich es. Ich möchte wirklich, dass das Spiel gegen Marokko beginnt."

Pedri war trotz seiner immer noch erst 17 Länderspiele ja schon so etwas wie der Star der Auswahl bei der EM vor einem Jahr, wo er alle sechs Matches bis zum Aus im Elfmeterschießen des Halbfinales gegen Italien durchgespielt hatte.

Pedri: "Wir sind es alle gewohnt, in Stadien zu spielen, die gegen uns sind"

Das Gegner Marokko in Katar eine Heimspielatmosphäre haben dürfte, stört den Youngster nicht, er hat ja schon allerhand erlebt in der kurzen Karriere. "Wir sind es alle gewohnt, in Stadien zu spielen, die gegen uns sind. Mir persönlich gefällt es und ich fühle mich wohl. Wir müssen es eben schaffen, den Rhythmus zu bestimmen."

Auf einen Treffer in der Roja, die gegen Marokko in einem Uruguay-angehauchten Hellblau spielen wird, wartet er aber noch. Bei dieser WM und in dieser Saison hat ihm der gar erst 18-jährige Kumpel Gavi diesen Rang etwas abgelaufen, gemeinsam sind sie dennoch die Zukunft der Seleccion - und geht es nach Nationaltrainer Luis Enrique, dann auch über Katar hinaus der bereits 34-jährige Busquets.

Der macht gegen Marokko sein 17. WM-Spiel und schließt damit zu Spaniens Rekordhaltern Iker Casillas und Sergio Ramos auf. Kommt der Weltmeister von 2010 weiter, dann stellt Busquets, übrigens der letzte Verbliebene vom WM-Triumph in Johannesburg gegen die Niederlande, mit einem weiteren Einsatz im Viertelfinale einen Landesrekord auf. 142 Länderspiele hat der Kapitän, der 2009 unter Vicente del Bosque debütierte. Ramos mit 180 und Casillas mit 167 Länderspielen sind auch die einzigen Spieler, die im spanischen Länderspiel-Ranking noch vor ihm liegen.