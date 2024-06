Stimmung, Form, Stabilität: Das DFB-Team im Check

Gruppensieger mit sieben Punkten: Auf den ersten Blick ist Deutschland bei der Heim-EM erfolgreich unterwegs. Das 1:1 gegen die Schweiz offenbarte allerdings, dass eine Steigerung im Turnierverlauf nötig sein wird, um das große Ziel zu erreichen. Die Erkenntnisse nach der Gruppenphase.

Dank Niclas Füllkrugs Last-Minute-Treffer gegen die Schweiz ist Deutschland als Sieger der Gruppe A ins Achtelfinale eingezogen. Bevor am Abend der deutsche Gegner ermittelt wird, darf sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann über einen freien Dienstag freuen. Am Mittwoch beginnt dann die konkrete Vorbereitung auf das Achtelfinale am Samstag in Dortmund. Zeit für eine Zwischenbilanz nach der Gruppenphase, die aus deutscher Sicht wichtige Erkenntnisse brachte.

Bei den Fans lodert das Feuer der Euphorie

Auch wenn Nagelsmann nach dem Schweiz-Spiel dezente Kritik am Frankfurter Publikum äußerte: Die Euphorie im Land ist spürbar. Die deutschen Trikots entwickeln sich zum Verkaufsrenner, die Fanfeste sind voll, auch die Fähnchendichte an den Autospiegeln nimmt zu. Zudem steigt die TV-Quote von Spiel zu Spiel und lag zuletzt bereits bei über 25 Millionen Zuschauern.

Der späte Treffer von Niclas Füllkrug, mit dem sich die deutsche Mannschaft gegen die Schweiz den Gruppensieg sicherte, hatte zudem echtes Sommermärchen-Potenzial, erinnerte er doch sehr an den späten Siegtreffer von Oliver Neuville beim 1:0 gegen Polen bei der WM 2006. Die deutschen Fans, die lange skeptisch auf die Leistungen der Nationalelf blickten, sind ohne Zweifel in Partystimmung - und bereit für weitere Siege.

Die Rollengespräche des Bundestrainers fruchten

Eine Fußballmannschaft besteht längst mehr aus elf Spielern. 26 Akteure sind es bei dieser EM, dazu kommt der Staff, der das Gesamtaufgebot locker verdoppelt. Nagelsmann war es vor dem Turnierstart wichtig, dass jeder EM-Fahrer seine genaue Rolle kennt. Eine Idee, die er sich bei Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert abgeschaut hatte. Der 36-Jährige nahm in Kauf, dass die Gegner lange im Voraus wussten, welche elf deutschen Spieler in der Startelf stehen würden. Vertrauen und Stabilität waren ihm wichtiger als mögliche Betriebsgeheimnisse.

Der Erfolg gibt ihm bislang Recht - zumal seine Spezialkräfte auf der Ersatzbank zuverlässig liefern und erkennbar in ihren Rollen aufgehen: Füllkrug traf als Joker gegen Schottland (5:1) und gegen die Schweiz, Emre Can übernahm gegen Schottland und Ungarn (2:0) nahtlos seine Aufgabe im defensiven Mittelfeld und traf ebenfalls gegen die Schotten. Im Achtelfinale allerdings wird Nagelsmann umbauen müssen: Jonathan Tah fehlt gelbgesperrt, Antonio Rüdiger ist angeschlagen.

Die Abhängigkeit von Kroos könnte noch gefährlich werden

Es gehörte zum Kern von Nagelsmanns Reset-Überlegungen, seine im März umformierte Elf um Toni Kroos herum aufzubauen. Der Routinier, der nach etlichen Gesprächen mit dem Bundestrainer seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärte, ist das Metronom des deutschen Spiels. Er gibt mit seinen Pässen den Rhythmus vor und schenkt seinen Mitspielern dank seiner Ballsicherheit und Erfahrung Halt.

Das Spiel gegen die Schweiz hat allerdings gezeigt, wie anfällig das deutsche Spiel zu werden droht, wenn der Gegner Kroos zustellt. So kümmerte sich im letzten Gruppenspiel Fabian Rieder nahezu ausschließlich darum, Kroos auf den Füßen zu stehen. Die Folge: Deutschlands Offensivspiel lahmte, auch der Stratege selbst handelte nicht so umsichtig und kontrolliert wie noch gegen Schottland und Ungarn. Wenngleich seine Passquote von 93 Prozent noch immer extrem hoch war: 21 Fehlpässe unterlaufen dem 34-Jährigen sonst eher selten.

Die Widerstandskräfte des DFB-Teams sind gewachsen

Als das Spiel gegen Ungarn abgepfiffen und der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel eingetütet war, da artikulierte Nagelsmann ein Gefühl, das ihn während der Partie beschlichen hatte: Wenn das Spiel nicht im Juni 2024, sondern im November 2023 stattgefunden hätte, dann wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mit einem deutschen Sieg ausgegangen. Damals spielte die DFB-Elf extrem unsicher und hatte dem Gegner, so er Druck aufbaute, nur wenig entgegenzusetzen. Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) waren die logische Konsequenz.

Das aktuelle deutsche Team agiert stabiler, reifer und gefestigter. Die Drangphasen der Ungarn überstand die Nagelsmann-Elf unbeschadet, gegen die Schweiz kam sie - wie im März-Test gegen die Niederlande (2:1) nach einem Rückstand zurück. Das stimmt Nagelsmann zu Recht positiv mit Blick auf die am Samstag beginnende K.-o.-Runde.

Eine Leistungssteigerung wird in der K.-o.-Runde nötig sein

Ja, die deutsche Mannschaft ist selbstbewusster als noch vor neun Monaten. Ja, sie kann auch besser mit Stress umgehen. Und ja, auch die Moral und der Rückhalt in der Bevölkerung stimmen. Aber: Soll der Traum vom Europameistertitel im eigenen Land tatsächlich in Erfüllung gehen, werden sich Nagelsmann und sein Team in der K.-o.-Runde deutlich steigern müssen. Sowohl die Abwehrreihe als auch das Kreativzentrum in der Offensive agierte zuletzt gegen die Schweiz nicht in Bestform, ein individuell wie mannschaftlich noch stärkerer Gegner hätte das vermutlich mehr bestraft als die Eidgenossen.

In Spanien könnte genau so ein Gegner im Viertelfinale warten, sollte das Achtelfinale - in dem es gegen England, Dänemark, Slowenien oder Serbien gehen könnte - erfolgreich bestritten werden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luis de la Fuente wirkt extrem gefestigt und konnte sich im abschließenden Gruppenspiel gegen Albanien (1:0) sogar erlauben, zehn Wechsel in der Startelf vorzunehmen. So weit ist Deutschland aktuell noch nicht. Andererseits: Auch bei der WM 2014 fand die deutsche Mannschaft erst im Verlauf des Turniers zu ihrem Spiel und stand im Achtelfinale gegen Algerien kurz vor dem Knock-out. Weltmeister wurde am Ende: Deutschland.