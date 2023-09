Stimmen zum Nagelsmann-Engagement: "Alter? Komplett egal!"

Rudi Völler nennt ihn den "Wunschkandidaten", generell sind die Stimmen zum "Bundestrainer Nagelsmann" positiv. RB-Coach Marco Rose nannte die Entscheidung mutig.

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Wir sind überzeugt, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird. Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann. Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend."

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool bei RTL/ntv): "Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Alter? Komplett egal! Er hat schon mit 28 bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist. Er hat acht Jahre Erfahrung. Das haben andere mit 45 oder 50 - auf höchstem Niveau. Das ist überhaupt kein Kriterium."

Julian hat den Mut, das finde ich bemerkenswert. RB-Coach Marco Rose

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Julian hat Qualitäten, er ist ein herausragender Trainer. Es ist auf jeden Fall etwas zu tun und mit Sicherheit nicht damit getan, ein Freundschaftsspiel gewonnen zu haben, da muss auf jeden Fall eine Wende her. Das ist nicht auf dem Niveau, auf dem es sein muss."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Julian hat den Mut, das finde ich erst mal bemerkenswert. Seine Qualität als Trainer ist unbestritten. Die Qualität unserer Spieler ist auch besser als das, was wir die letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Am Ende ist es vor allem auch an den Jungs, das auf das Feld zu bringen und abzurufen."