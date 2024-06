Stimmen zum Halbfinale Esbjerg - Györ

Im ersten Halbfinale ging Lokalmatador Györi ETO KC gegen Team Esbjerg als erwarteter Sieger hervor, tat sich dabei aber weit schwerer als erwartet. Die Trainer sowie Michaela Møller und Estelle Nze Minko seitens der Spielerinnen äußerten sich zu dem Duell.

Per Johannsson, Trainer Györi ETO KC:

Ich bin extrem glücklich über unsere Leistung. Wir haben mehr viele und gute Chancen erarbeitet, aber wir sind gegen ihr Sieben-gegen-sechs unter Druck geraten. Sie haben das Tempo verringert und uns ist es schwergefallen, sie zu stoppen. Wir wussten, dass wir unsere Abwehr, unsere Torhüterinnen und unsere Gegenstöße brauchen um zu gewinnen. Das war am Ende auch der Schlüssel zum Sieg.

Jesper Jensen, Trainer Team Esbjerg:

Gratulation an Györ zum knappen Sieg. Wir haben viele Chancen an Sandra Toft vergeben, sie war großartig heute. Wir haben nicht genügend gute Chancen kreiert, um Györ zu schlagen. In solchen Spielen musst du auf einem extrem hohen Level als Team performen, um zu gewinnen. Dass Györ das besser gemacht hat, müssen wir hinnehmen, es ist das Turnier der vier besten Teams Europas. Im Spiel um den dritten Platz wollen wir jetzt noch einmal alles investieren.

Estelle Nze Minko, Spielerin Györi ETO KC:

Gratulation an Esbjerg für ein gutes Spiel. Es war ein verrücktes Spiel. Ab einem bestimmten Punkt ging es immer hin und her. Ich denke, wir haben alles versucht und ich bin so froh, dass wir am Ende gewonnen haben.

Michaela Møller, Spielerin Team Esbjerg:

Es war ein wirklich schwieriges, aber auch ein schönes Spiel. Es sei uns gestattet, dass wir jetzt ein wenig enttäuscht sind. Wir sind schon zweimal beim EHF Final4 angetreten, haben um die Bronzemedaille gekämpft und verloren. Es beim dritten Mal besser zu machen, ist eine große Motivation für uns. Wir wollen wirklich mit einer Medaille heimreisen.