Stimmen zum 17. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga

Am vergangenen Wochenende fand der 17. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga der Männer statt - nun lassen sich diverse Stimmen zu den Spielen finden, die mehr Einblicke bieten.

Das Spitzen-Duo der 2. HBL hielt sich schadlos: Die SG BBM Bietigheim feierte einen 34:26-Erfolg gegen den Dessau-Roßlauer HV, der nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat. Es war allerdings kein einfacher Sieg. "Es war ein enges Spiel, das am Ende zu deutlich ausgeht", sieht auch Bietigheims Coach Iker Romero.

Auch der 1. VfL Potsdam durfte sich mit einem 32:23-Sieg gegen den TV 05/07 Hüttenberg über die eigene Leistung freuen. "Wir sind mit dem nötigen Respekt in das Spiel gegangen. Der Schlüsselmoment war in der Tat die Auszeit beim 10:10 und unser anschließender Lauf. Wir haben das Spiel wirklich gut gespielt, haben die 3-2-1 geschafft, auseinander zu spielen, haben uns gegen die 4-2 als Überraschungsmoment zwar sehr schwer getan, aber alles in allem war es ein wunderbarer Tag", so Trainer Bob Hanning.

Der Tabellenletzte EHV Aue trat nicht zum Spiel gegen den TV Großwallstatt an; stattdessen folgte eine Neuansetzung am 17.04. nächsten Jahres. Mit einem gewonnenen Spiel mehr als der EHV Aue besetzt der TuS Vinnhorst den vorletzten Platz der Tabelle. Bei diesem Spiel handelt es sich allerdings nicht um das jüngste Spiel gegen den VfL Eintracht Hagen, denn dieses endete mit einem deutlichen 30:23 für die mittelplatzierten Gegner.

Ein-Tor-Differenzen sorgen für unterschiedliche Emotionen

Nicht ganz so deutlich ging das Spiel zwischen der GWD Minden und der HSG Nordhorn-Lingen aus - trotz einer 15:11 Halbzeitführung für die Mindener konnte die HSG Nordhorn-Lingen sich schlussendlich mit einem knappen 26:25 den Sieg holen. GWD Minden-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson drückt nach dem Spiel seinen Unmut über die vorangegangenen Handlungen aus: "Wir sind gut in das Spiel gekommen, waren sehr aktiv in der Deckung und auch die Torhüterleistung war gut. Dann haben wir die Möglichkeit weiter wegzuziehen, was uns aber nicht gelingt. Anschließend kommen wir schlecht aus der Halbzeit und geben unsere Führung her. Dementsprechend sind wir unglaublich enttäuscht von dem Ergebnis. Schlussendlich stehen wir nach einem ordentlichen Spiel mit leeren Händen da."

Ebenfalls knapp sah das Ergebnis beim Spiel zwischen dem TuS N-Lübbecke und dem ASV Hamm-Westfalen aus: mit einem 31:30 konnte sich der TuS N-Lübbecke den Sieg holen. Beide Vereine sind unter den Top 5 der Tabelle; dementsprechend spannend ging das Spiel zu. "Das war ein unfassbares Spiel. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es war ein intensives Spiel und 45 Minuten lang machen wir vieles richtig. Am Ende wird es nochmals kritisch für uns. Doch der Lucky Punch gehörte uns. Die Jungs haben sich den Sieg verdient und ihn sich hart erarbeitet", so TuS N-Lübbecke-Trainer Michael Haas über den Erfolg seiner Mannschaft.

Deutlichstes Ergebnis wohlverdient

Das Spiel mit dem wohl deutlichsten Ergebnis war jenes zwischen dem TuSEM Essen und dem Vfl Lübeck-Schwartau mit einem 31:19-Sieg für die Essener. TuSEM Essen-Trainer Michael Hegemann äußert sich lobend über das Spiel: "Ich bin extrem zufrieden. Wir haben von Anfang an mit Emotionen gespielt und viel in Abwehr und Angriff investiert. Wir sind gut in unser Tempospiel gekommen, besser als in den letzten Wochen. Deswegen ein Riesen-Kompliment an die ganze Mannschaft."

Die Eulen Ludwigshafen konnten anders als ihr direkter Tabellennachbar TuSEM Essen keinen Sieg feiern. Der HSC 2000 Coburg behauptete im Spiel gegen sie seinen vierten Tabellenplatz mit einem 37:31-Sieg; somit sind die Eulen Ludwigshafen auf dem zehnten Tabellenplatz zu finden.

Das Spiel zwischen dem HC Elbflorenz 2006 und dem TSV Bayer Dormagen endete mit einem 30:26 für den Tabellensechsten HC Elbflorenz 2006. Weiter geht es in der 2. Handball-Bundesliga am 22.12./23.12. (18. Spieltag).