Stilz: Zu Hause angekommen nach langer Reise

Wenn der FC St. Gallen am Samstag im Rahmen des Spanien-Trainingslagers gegen RB Leipzig testet, wird Roger Stilz in gewisser Weise auf Anhieb mit seiner Vergangenheit in der einstigen Wahlheimat Deutschland konfrontiert. Der 46-Jährige ist in St. Gallen geboren und nach einer 20-jährigen Reise am Mittwoch als Sportdirektor zurückgekehrt.

Nach 20 Jahren im Ausland ist Roger Stilz nach St. Gallen zurückgekehrt. picture alliance/KEYSTONE