Stilles Karriereende: Referee Orsato muss Hoffnung aufs EM-Finale begraben

Mit 48 Jahren reitet Schiedsrichter Daniele Orsato dem Karriere-Sonnenuntergang entgegen - und wird kein Spiel mehr bei der diesjährigen EM in Deutschland pfeifen. Die UEFA bevorzugt offensichtlich andere Kandidaten.

290 Serie-A-Partien hat er geleitet, dazu 55 Spiele in der Champions League, drei bei einer Weltmeisterschaft und ganze sieben bei Europameisterschaften. Doch nun wird beim langjährigen Schiedsrichter Daniele Orsato der Schlussstrich gezogen - "mit Hilfe der UEFA".

Denn der europäische Verband baut bei dieser EM in Deutschland nicht mehr auf den 48-jährigen Italiener, obwohl ein Landsmann die Einteilungen übernimmt - Ex-Referee Roberto Rosetti ist Vorsitzender der UEFA-Schiedsrichterkommission. Laut Gazzetta dello Sport hat Orsato mit seinen Kollegen auch schon die Koffer gepackt und ist gen Heimat abgereist.

Marciniak im Finale?

Stattdessen darf der erfahrene Slowene Slavko Vincic (44) an diesem Dienstag (21 Uhr) das erste Halbfinale zwischen den Top-Nationen Spanien und Frankreich leiten, ehe Bundesliga-Referee Felix Zwayer (43) am Mittwoch (ebenfalls um 21 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) bei Niederlande vs. England ran darf. Dabei ist auch die Vorgeschichte des Deutschen mit Jude Bellingham wieder Thema.

Außerdem hält die UEFA die Schiedsrichter Szymon Marciniak (43) aus Polen, der im Mai erst das turbulente Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen Real Madrid und Bayern München (2:1) leitete, und darüber hinaus Michael Oliver (39) aus England und Francois Letexier (35) aus Frankreich auf der Warteliste für einen etwaigen Einsatz im Endspiel am Sonntag (21 Uhr).

Familienmensch Orsato

Für Orsato bedeutet das vorzeitige EM-Aus durch die UEFA: Ein paar Tage eher als selbst vielleicht gedacht beginnt sein Ruhestand als Schiedsrichter. Dass der erfahrene Italiener nach dieser EM gänzlich aufhören wird, ist seit langer Zeit bekannt. Denn seine Karriere auf Klubebene hatte Orsato erst kürzlich beendet - sichtlich emotional mit Tränen in den Augen. Das Halbfinalrückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund (0:1, kicker-Note 2) war sein letztes Spiel gewesen.

Vor der EM in Deutschland hatte sich der nahe Venedig geborene Norditaliener zu seiner Karriere geäußert und beim Gespräch mit Sky Sport Italia unter anderem gesagt: "Ich schließe nun eine wundervolle Erfahrung, auf die ich sehr stolz bin." Dabei hatte er auch den Wunsch geäußert, das Finale pfeifen zu wollen - außer die Squadra Azzurra würde dieses als Titelverteidiger erreichen.

Am Ende erfüllte sich keiner dieser beiden Träume: Orsato musste nach seinen vier EM-Einsätzen 2024 - der letzte jüngst im Viertelfinale zwischen England und der Schweiz (5:3 i.E., kicker-Note 2,5) - seine Segel streichen, Italiens Team bereits im Achtelfinale (0:2 gegen die Schweiz).

Eine Zukunft im Schiedsrichterwesen könne sich Orsato momentan außerdem nicht vorstellen. Er will seine Freizeit zunächst nur einer Sache widmen: "Ich sehe nur meine Familie, meine Frau, meine Kinder - sonst nichts."