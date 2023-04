Stillers Heimspiel im Wohnzimmer

Elf Jahre lang spielte der 22-Jährige für die Bayern, nun entführte er erstmals einen Punkt aus der Heimat.

"Zehn Minuten - bei Verkehr", schätzt Angelo Stiller die Distanz, die ihn am Samstagnachmittag von seinem Elternhaus in Münchner Stadtteil Milbertshofen trennte. Faktisch absolvierte der Mittelfeldspieler mit Hoffenheim ein Auswärtsspiel, gefühlt war es für den gebürtigen Münchner ein Heimspiel in seinem Wohnzimmer. "Das war ein super Gefühl vor den Fans, vor meinen Eltern und der Familie nur zehn Minuten von zu Hause weg, das war auf jeden Fall ein Heimspiel, ich bin hier groß geworden", versichert Stiller, der bereits als Neunjähriger aus der Milbertshofener Jugend zum großen FC Bayern gewechselt war.

"Das fühlt sich an wie ein Sieg"

Für den er elf Jahre lang spielte, ehe er im Sommer 2021 mangels Perspektiven dem Ruf seines vormaligen Trainers in der U 19 und bei den kleinen Bayern, Sebastian Hoeneß, zur TSG gefolgt war. Zum ersten Mal konnte der verlorene Sohn diesmal auch Zählbares mitnehmen aus der alten Heimat. "Das war ein schönes Erlebnis, dafür bin ich dem Trainer sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen gegeben hat und ich die Chance hatte, dem alten Verein zu zeigen, dass ich auch nicht ganz so schlecht bin. Besonders schön, dass wir auch etwas mitnehmen konnten, das fühlt sich an wie ein Sieg."

Zudem hatte ihm Trainer Pellegrino Matarazzo auch noch einen Platz in der Startelf reserviert in diesem so besonderen Spiel für Stiller, der den etwas offensiver ausgerichteten Finn Ole Becker diesmal ablöste. "Am Anfang waren wir zu passiv, wir standen zwar gut, hatten aber nicht das Gefühl, dass wir richtig im Spiel sind", erklärte Stiller den zunächst mutlosen Auftritt der Hoffenheimer, "aber dann hatten wir eine gute Ballstafette in der gegnerischen Hälfte, da haben wir gemerkt, dass wir Selbstvertrauen bekommen und mehr mit dem Ball spielen können, um ihnen den Spaß zu nehmen und sie ins Laufen zu kriegen." Immer besser fand die TSG ins Spiel, erzeugte drei gute Torgelegenheiten und hätte mit mehr Überzeugung und Präzision sogar zu noch mehr Gelegenheiten kommen können.



Allerdings war auch viel Defensivarbeit zu verrichten in den Münchner Druckphasen. "Die Leidenschaft, mit der wir aufgetreten sind, war schon beeindruckend, wir haben super gearbeitet, und dann auch Fußball gespielt", resümierte der U-21-Nationalspieler, für den es im achten Spiel unter dem neuen Chefcoach der sechste Einsatz war, der dritte von Beginn an. "Am Ende war der Punkt verdient", bilanzierte Stiller, "das gibt auf jeden Fall jedem weiter Selbstvertrauen, das ist die Basis, daran müssen wir in den nächsten Wochen anknüpfen." Um den Klassenerhalt endgültig klarzumachen. Besser schon vor dem Saisonfinale in Stuttgart, wo Stiller zu Abschluss noch auf seinen Förderer, VfB-Coach Hoeneß, trifft.

Danach steht für Stiller gleich der nächste Höhepunkt seiner noch jungen Karriere an: Mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft will er als Leistungsträger und Führungsspieler mithelfen, den Titel als Europameister bei der Endrunde in Rumänien und Georgien zu verteidigen.