Stiller weckt Interesse vom FC Barcelona

Nach seiner starken Premierensaison im VfB-Dress verpasste Angelo Stiller zwar den Sprung zur Heim-EM, in den Notizblock von namhaften Vereinen hat er es aber geschafft. So soll einem Medienbericht der spanischen Sportzeitung "Sport" zufolge der FC Barcelona am Sechser Interesse zeigen. Da der 23-Jährige keine Ausstiegsklausel besitzt, ist die Ablöse frei verhandelbar. Sie dürfte bei mindestens 25 Millionen Euro liegen.