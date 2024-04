Stiller: Ungewohnte Rolle, bekannte Qualität

Er war das Stuttgarter Überraschungs-Ei: Beim 1:0 in Dortmund übernahm Angelo Stiller die Abwehrarbeit und konnte auch in der ungewohnten Rolle seine bekannte Qualität zeigen.

Ohne seine Innenverteidiger Waldemar Anton (Gelbsperre), Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) und Anthony Rouault (Kieferbruch), allerdings mit einer guten Idee reiste der VfB nach Dortmund. Sebastian Hoeneß stellte Angelo Stiller in die verwaiste Abwehrreihe und der Mittelfeldspieler bot eine richtig gute Leistung. Daran konnte nicht einmal seine frühe Verwarnung in der 10. Minute etwas ändern.

Stiller statt Karazor in der Innenverteidigung

Stuttgarts Trainer habe "nicht lange" über diese personelle Umbesetzung nachgedacht. Gleich nach dem vorwöchentlichen 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim, als Kapitän Anton seine 5. Verwarnung gesehen hatte, sei ihm diese Option ans Herz gewachsen, "weil ich mit Ange die gleiche Erfahrung schon einmal gemacht habe". Die weitläufig von der Öffentlichkeit erwartete Besetzung der Vakanz in der Abwehrreihe durch Atakan Karazor verwarf Hoeneß schnell und setzte stattdessen auf Karazors Nebenmann auf der Stuttgarter Doppelsechs.

Ange kann Situationen super antizipieren und damit auch die nicht hundertprozentige Dynamik ausgleichen. Sebastian Hoeneß über Angelo Stiller

Beim FC Bayern II hatten der Coach und das einstige FCB-Talent vor Jahren zusammengearbeitet und schon einmal in ähnlicher Situation zu dieser Spielidee gegriffen. "Damals hat er es auch überragend gespielt. Deswegen war das für mich recht schnell klar", erklärt Hoeneß, der den Mittelfeldmann für prädestiniert für diese Rolle hält. "Die Spielintelligenz, die er auch auf der Sechs zeigt", sei der ausschlaggebende Punkt. "Ange kann Situationen super antizipieren und damit auch die nicht hundertprozentige Dynamik ausgleichen."

Hoeneß lobt "herausragenden" Stiller

Mit seinen 1,83 m und 79 kg ist Stiller nicht gerade optimal für die Innenverteidigung gebaut, in der Größe und Masse hilfreich und weitverbreitet sind. Dafür, so Hoeneß, ist der frühere U-21-Nationalspieler allerdings "unglaublich schlau und sehr, sehr spielintelligent". Gerade in der Druckphase des BVB und den Duellen mit BVB-Nationalstürmer Niklas Füllkrug hat der gebürtige Münchner "immer gut abgewogen, ob er zum Kopfball geht oder weg bleibt. Das war schon herausragend".

Und auch der Spieler selbst hatte Spaß an seinem Aushilfsjob. "Ich spiele einfach da, wo man mit aufstellt und versuche Spaß zu haben. Das Wichtigste ist, das Vertrauen des Trainers und der Mannschaft zu bekommen", so Stiller, der von sich sagt: "Ich weiß, was ich kann." Entsprechend selbstbewusst und keineswegs nervös trat er im ausverkauften Signal Iduna Park auch auf. "Es ist schon etwas anderes, wenn du keinen hinter dir hast. Das ist schon ein bisschen ungewohnt. Aber wenn man zocken will, wenn man einfach Spaß hat, dann ist das cool."

Anton kehrt gegen Frankfurt zurück

Auch wenn der Ausflug auf die ungewohnte Position sowohl persönlich als auch für die Mannschaft erfolgreich verlief, freut sich der 23-Jährige in Schwaben auf die Rückkehr auf seinen angestammten Platz. "Waldi (Anton, Anm. d. Red.) braucht keine Angst haben: Ich würde gerne wieder zurückgehen auf meine Position." Gegen Frankfurt ist der VfB-Kapitän wieder spielberechtigt