Stiller und Mantl: Zwei U-21-Debütanten, zwei Gefühlswelten

Beim 6:0-Auswärtssieg über die nicht konkurrenzfähige Auswahl San Marinos debütierten Angelo Stiller und Nico Mantl im U-21-Nationalteam. Von der Freude darüber abgesehen, bewegen sich die beiden gebürtigen Münchner aktuell jedoch in ganz anderen Gefühlswelten.

"Die ersten Wochen waren perfekt für mich", sagte Stiller am Freitag im Rahmen einer digitalen Medienrunde: "Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, sofort so viel zu spielen. Ich bin dem Trainer extrem dankbar für sein Vertrauen." Diese Worte waren an Sebastian Hoeneß adressiert, der Stiller zur Überraschung der allermeisten Beobachter in allen vier bisherigen Hoffenheimer Pflichtspielen in der Startformation aufgeboten hatte.

Ein indirektes Lob für Stiller

Im Sommer war der 20-Jährige ablösefrei von Drittliga-Absteiger Bayern München II zur TSG gewechselt und startete unter seinem schon aus gemeinsamen FCB-Tagen bekannten Vereinstrainer durch. Auch U-21-Nationalcoach Stefan Kuntz erteilte Stiller direkt im ersten Spiel nach dem Jahrgangswechsel ein Startelfmandat auf der Sechs. Zur Halbzeit nahm ihn Kuntz zwar raus, allerdings, "weil Angelo leicht angeschlagen war". Diese Auswechslung habe dem Spiel der U 21 nicht gutgetan, erklärte Kuntz. Ein indirektes Lob für Stiller, der in der wesentlich besseren ersten Hälfte gegen einen überforderten Gegner San Marino souverän Regie geführt und seinen Teil zur 5:0-Pausenführung beigetragen hatte.

Die Mängelliste aus den zweiten 45 Minuten will Kuntz in einer Videositzung am Freitagabend mit seinem Team bearbeiten. Stiller, der im Spiel leicht mit dem Fuß umgeknickt war, aber schon am Freitag ohne Beschwerden wieder auf dem Platz stand, muss sich nicht angesprochen fühlen. Seine allgemeine Lage analysiert er selbstbewusst: "Viel besser kann man es sich nicht vorstellen als junger Spieler. Ich denke, dass es so erfolgreich weitergeht, für mich und als Team. Ich habe keine schlechten Spiele gemacht für Hoffenheim und die U 21. Ich hoffe, dass ich mich weiter bestmöglich entwickle und zur festen Größe werde." Im DFB-Trikot und im Klub.

Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, auch wenn ich kaum was zu tun hatte. Nico Mantl über sein Debüt

Von diesem Status ist Nico Mantl, wie Stiller in München geboren, im Verein derzeit ein gutes Stück entfernt. Er verließ schon im vergangenen Winter einen (späteren) Drittliga-Absteiger in Richtung eines Erstligisten und stand beim neuen Arbeitgeber ebenfalls zum Start der neuen Saison in der Anfangsformation. Doch nach nur zwei Einsätzen im Pokal und am ersten Ligaspieltag für RB Salzburg, wohin er nach zehn Jahren in Unterhaching für etwa zwei Millionen Euro gewechselt war, fand sich Mantl schon wieder auf der Bank wieder.

Eine ungewöhnlich frühe Abberufung auf der sensiblen Torwart-Position, den die Verantwortlichen um den deutschen Trainer Matthias Jaissle so erklärten. "Es wurde gesagt, dass es mein Konkurrent Philipp Köhn im Training sehr gut macht und es daher verdient hat zu spielen. Und sie meinten, meine Leistung im Ligaspiel war nicht so souverän, wie sie es sich vorgestellt haben", verriet Mantl, der Salzburg trotz der für ihn "unerwarteten" Maßnahme dennoch als "super Sprungbrett für junge Spieler" sieht.

Das Debüt in der U 21 kam als Kontrastprogramm zum Bank-Frust gerade recht. "Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, auch wenn ich kaum was zu tun hatte", so Mantl, der hofft, auch am Dienstag in Lettland zum Einsatz zu kommen, wenn es mutmaßlich die ersten Prüfungen in seinem Kerngeschäft zu bestehen gilt. Im Konkurrenzkampf mit Luca Plogmann (Bremen) und Luca Philipp (Hoffenheim), die in Bundesliga und 2. Liga derzeit auch nicht zum Einsatz kommen, sei noch nichts entschieden. Die Spielanteile am Dienstag werden trotz der Testphase zum Start der neuen Zwei-Jahres-Periode der U 21 als erster Fingerzeig dienen.