Stiller hadert mit tschechischem Erfolgsrezept: "Das war kein Fußball"

Nach der 1:2-Niederlage gegen Tschechien steht die deutsche U 21 bei der EM vor dem Vorrundenaus. Angelo Stiller verzweifelte an der eigenen Chancenauswertung und dem Spielstil des Gegners.

28:13 Torschüsse, 35:5 Flanken, 11:2 Ecken. Wer einen Blick auf die Statistiken der deutschen U-21-Nationalmannschaft beim EM-Spiel gegen Tschechien wirft, der erkennt eine dominante Leistung. Eine Leistung, die einen Sieg, zumindest aber ein Remis verdient haben dürfte. Die Wahrheit sieht aber anders aus: Trotz vieler Spielanteile und quantitativer wie qualitativer Vorteile in Sachen Torchancen stand schlussendlich eine 1:2-Niederlage.

"Bittere" Niederlage trotz makelloser Einstellung

"Bitter", brachte Torschütze Angelo Stiller die Geschehnisse im zweiten Gruppenspiel der EM in Georgien und Rumänien bei "Sat.1" auf den Punkt. "Wir haben kein Spielglück. Wir versuchen alles, wir machen alles. Wenn wir uns die Chancen angucken, dann will der Ball einfach nicht rein. So hart das klingt." Der Hoffenheimer betonte jedoch auch, man könne "keinem abstreiten, dass er nicht alles gibt".

Der Einsatz, die gezeigte Leistung, sie stimmten durchaus. Doch reichten sie nicht gegen einen Gegner, dessen Philosophie Stiller so gar nichts abgewinnen konnte: "Tschechien schießt nicht oft auf das Tor. Sie haben einen Konter, den sie gut ausspielen, aber sonst nicht wirklich was vom Spiel." Besonders deutlich wurde dies in der zweiten Halbzeit, in der Deutschland in Rückstand und nach dem Ausgleich anlief. "Sie haben sich hinten reingebunkert. Das war ja kein Fußball, was die da machen wollten."

Di Salvo über tschechische Effizienz

Etwas differenzierter sah es sein Trainer Antonio Di Salvo, der dem Gegner attestierte, "gut gespielt" zu haben. "Das muss ich ganz klar sagen", so der Coach, "aber sie machen aus sehr wenig auch einfach viel." Ein Eindruck, den er an zwei vergleichbaren Schlüsselszenen festmachte: dem späten Siegtreffer Tschechiens und einer Chance durch Kevin Schade auf den noch späteren Ausgleich. "Am Ende fällt der Ball vorne runter und wir schießen den Gegenspieler an. Die Tschechen machen das Tor nach der Ecke, als ein Ball runterfällt." Komplett freimachen von Stillers Spielglück-Argument konnte sich daher auch der 44-Jährige nicht. "Wenn man so viele Chancen hat und der Ball nicht reingeht, ist das sicherlich ein Faktor."

Gute Joker - Schlechte Ausgangslage

Zum Faktor wurden auch die drei Joker, die Di Salvo bereits zur zweiten Halbzeit in die Partie brachte. Eric Martel, Faride Alidou und Nelson Weiper belebten das deutsche Spiel und sorgten trotz unglücklicher Niederlage für eine Steigerung. "Das war in der zweiten Halbzeit viel besser, viel griffiger", lobte der Deutsch-Italiener und schlug auch in Sachen Einstellung in dieselbe Kerbe wie Stiller: "Die Mannschaft hat an sich geglaubt. Generell kann man der Mannschaft nicht absprechen, 100 Prozent gegeben und den Glauben zu haben, ein Tor zu erzielen. Es ist halt nicht gefallen."

Deshalb haben die DFB-Junioren, als Titelverteidiger ins Turnier gegangen, den Viertelfinaleinzug nun nicht mehr in eigener Hand. Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr, LIVE! bei kicker) muss zwingend ein Dreier gegen bisher makellose Engländer eingefahren werden. Zudem bedarf es eines (nicht zu hohen) Siegs Israels im Parallelspiel gegen Tschechien. "Wir werden die bestmögliche Mannschaft aufstellen und auf Sieg spielen", nahm Di Salvo die widrige Situation kämpferisch an.