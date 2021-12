Stiller: Ein Tor aus der Not

Zum zweiten Mal in Folge punktet Hoffenheim auswärts bei einem Mitkonkurrenten und macht erneut mit viel Kampfkraft, Können und einer Portion Glück einen Rückstand wett.

Eigentlich hatte er flanken wollen. Angelo Stiller hatte bereits den Blick vors Tor gerichtet, wo sich am langen Pfosten Georginio Rutter Hoffnungen machte, angespielt zu werden. Doch es kam anders. Besser. "Bei meinem Treffer kam ich nicht mehr ganz hin, um eine Flanke zu schlagen, daher wollte ich einfach aufs Tor schießen", verriet Stiller hinterher, der 20-Jährige kam nicht mehr richtig hinter den Ball mit seinem starken linken Fuß, also hielt er einfach mal drauf aus sehr spitzem Winkel. Ein Tor aus der Not geboren, Stillers erster Treffer in der Bundesliga. "Natürlich gehört auch etwas Glück dazu, dass Lukas Hradecky dann auf einen Ball in die Mitte spekuliert", freute sich Stiller, der den Ball zum 1:2 versenkte. Der Auftakt der Aufholjagd, die der ebenfalls eingewechselte Munas Dabbur mit einem traumhaften Hackenschlenzer zum 2:2 noch veredelte.

"Wir haben uns nie aufgegeben. Wir wissen, was wir können und dass wir zurückkommen können. Umso schöner, dass es noch mit einem Punkt geklappt hat", jubelte Stiller, er sich als bereits 16. Torschütze in die erstaunlich lange Hoffenheimer Liste eintrug. Ein Beleg für die Unberechenbarkeit dieser variablen Offensive, aber auch für die Ausgeglichenheit des Kaders. "Es ist schön zu sehen, wie gut der Kader ist, wenn die Einwechselspieler die Tore erzielen", erkennt auch Sebastian Rudy, "wir haben in den vergangenen Spielen gezeigt, dass wir so eine Partie drehen können. Es ist eine unserer Stärken, dass wir nie aufgeben. Wir geben immer alles und sind auch in der Schlussphase gefährlich."

Wir wollen jetzt gegen Gladbach noch mal ein Zeichen setzen. Rudy

Auch Torhüter Oliver Baumann, der mit starken Reaktionen und Paraden, den Punktgewinn erst ermöglicht hatte, sieht die Qualitäten der TSG. "Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir immer weitermachen müssen und nicht mit uns hadern sollen. Das haben wir dann extrem gut gemacht und hatten auch top Einwechslungen. Wir wollten sie immer weiter nerven, weil wir wussten, was bei ihnen vergangene Woche gegen Frankfurt passiert ist", so der Routinier, "es war von uns eine gute Haltung, Disziplin und letztendlich ein super Kampf. Hintenraus können wir gefühlt fast noch das dritte Tor machen - und das auswärts in Leverkusen."

Damit behaupteten die Kraichgauer Rang vier und können mit einem weiteren Heimsieg am Samstag gegen die angeschlagenen Gladbacher eine der besten Hinrunden ihrer Bundesligahistorie perfekt machen. "Nun wollen wir uns gegen Gladbach mit einem Sieg oben festsetzen", versichert Rudy, und Stiller ergänzt: "So soll es weitergehen. Wir wollen jetzt gegen Gladbach noch mal ein Zeichen setzen." Um sich für die zweite Saisonhälfte aussichtsreich zu positionieren. In dieser Verfassung steuert die TSG jedenfalls zielstrebig Richtung Europa.