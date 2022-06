Stiller: "Die Revanche-Gelüste sind groß"

Nachdem der Titelverteidiger auch die Teilnahme an der EM 2023 in Rumänien und Georgien sicher hat, soll die Pleite aus dem Hinspiel korrigiert werden.

Ein echtes Endspiel in Polen hat sich die DFB-Auswahl erspart und mit dem 4:0 gegen Ungarn die EM-Tickets vorzeitig gebucht. Es hätte sonst durchaus eine enge Kiste werden können, schließlich hatte der aktuelle Tabellenzweite das Hinspiel in Deutschland glatt mit 4:0 gewonnen und im direkten Vergleich schon mal ordentlich vorgelegt. Nun also geht es im abschließenden Duell in der EM-Qualifikation am Dienstag in Lodz (18.15 Uhr) nur noch ums Prestige. Zumindest für die deutsche Mannschaft.

Nicht so für die Gastgeber, die sich mit Israel noch einen Kampf um Rang zwei und die Teilnahme an den Play-offs liefern. "Nach der 0:4-Klatsche hat die ganze Mannschaft gesagt: Es gibt noch ein Rückspiel, da wollen wir das wettmachen", verrät DFB-Coach Antonio Di Salvo, "auch weil Polen und Israel noch um den zweiten Platz kämpfen, werden wir versuchen, unseren Job zu machen." Um eine wettbewerbsverzerrende Nachlässigkeiten auszuschließen.

Die Hinspielpleite sollte also Motivation genug sein. "Die Revanche-Gefühle sind natürlich groß", versichert etwa Angelo Stiller und will den Spieß diesmal nicht nur umdrehen, sondern auch den direkten Vergleich für sich entscheiden, "mit einem 5:0". Ob er nach seiner gegen Ungarn erlittenen Knieprellung uneingeschränkt mithelfen kann, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden.

"Ein Spiel zum Experimentieren ist das nicht"

Zudem dürften auch einige noch nicht sonderlich etablierte Kräfte oder gar Neulinge sehr daran interessiert sein, sich im Hinblick auf die EM-Endrunde in den Fokus zu spielen und nachhaltig zu empfehlen in diesem ersten EM-Test, wenn man so will. "Ein Spiel zum Experimentieren ist das nicht, wir wollen weiter an unseren Schwerpunkten arbeiten und uns weiter verbessern", erklärt denn auch Di Salvo, der allerdings zu Veränderungen gezwungen ist. Gleich drei Spieler mussten oder durften nach dem Ungarn-Spiel vorzeitig abreisen. Der Noch-Fürther und künftige Profi von Union Berlin Jamie Leweling mit einem Außenbandriss im Knöchel, Frankfurts zuletzt arg beanspruchter und überspielter Ansgar Knauff und am Montag auch noch Herthas Marton Dardai wegen eines grippalen Infektes. Bis zuletzt bei der Truppe bleibt dagegen Tom Krauß, obwohl der Nürnberger wegen einer Gelbsperre nicht eingesetzt werden kann.

Niederlage gegen Polen als Wachrüttler

Genau genommen haben die deutschen Talente den Polen auch eine zusätzliche Fokussierung zu verdanken. Denn seit dem 0:4-Debakel hat die deutsche U 21 alle vier nachfolgenden Partien gegentorfrei gewonnen. "Vielleicht hat die Deutlichkeit gezeigt, dass wir jedes Spiel voll konzentriert angehen müssen", vermutet Di Salvo, "wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Wichtig war, dass wir sehr kritisch mit uns umgegangen sind. Wir hatten eine knallharte Analyse. Das ist für die Entwicklung einer Mannschaft auch wichtig, aus solchen Niederlagen zu lernen. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir noch mal eine ganz andere Intensität in unserem Spiel." Die sollen am Dienstag auch die Polen zu spüren bekommen, um klarzustellen, dass dies ein einmaliger Ausrutscher war, "und wir die bessere Mannschaft sind", sagt Kapitän Jonathan Burkardt.