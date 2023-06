Stille und Trauer: Gedenkfahrt nach Tod von Mäder

Der Radsport steht nach dem tragischen Tod von Gino Mäder unter Schock. Die Fahrer bei der Tour de Suisse haben mit einer Trauerfahrt des Schweizers gedacht.

Die Sportler, darunter auch die Kollegen von Mäders Team Bahrain-Victorious um den Deutschen Nikias Arndt, fuhren am Freitagnachmittag die letzten 30 Kilometer der geplanten sechsten Etappe. Der 26-Jährige war am Freitagvormittag infolge eines schweren Sturzes am Vortag gestorben.

Auf einer großen Werbetafel stand "Gino, we ride for you", Fahrer verschiedener Teams lagen sich in den Armen. Im Gegensatz zur sonst üblichen Stimmung bei Radrennen herrschte während der Gedenkfahrt meist Stille am Straßenrand. Teilweise klatschten Passanten. Der Beifahrer eines Begleitmotorrads hielt ein Schild mit "Gino" hoch.

Fassungslosigkeit im Peloton

Zahlreiche Radprofis reagierten fassungslos auf die Nachricht. "Ich kann nicht glauben, was ich hier lese. Was für ein trauriger, trauriger Tag", schrieb der britische Profi Geraint Thomas bei Twitter. Auch die Rad-Superstars Tadej Pogacar aus Slowenien und der Belgier Wout van Aert drückten in den sozialen Netzwerken ihr Beileid aus. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, bekundete ebenfalls sein Mitgefühl. Als die Nachricht vom Tod Mäders publik wurde, flossen bei zahlreichen Teilnehmern die Tränen, vor dem geplanten Start hielt das komplette Peloton eine Schweigeminute ab.

Mäder war am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula-Pass zum Zielort La Punt in eine Schlucht gestürzt und musste noch am Unfallort reanimiert werden. Am Freitag erlag er schließlich in einem Krankenhaus in Chur seinen schweren Verletzungen. Nach Informationen Schweizer Medien haben die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubündens Ermittlungen zu den Ursachen des Unglücks eingeleitet. Das Team Bahrain-Victorious, das bei der Gedenkfahrt vor dem Feld fuhr, wird bei den letzten beiden Etappen der Tour de Suisse am Samstag und Sonntag nicht mehr an den Start gehen.

Diskussionen um Sicherheit im Profi-Radsport

"Wir sind alle erschüttert. Keiner ist in der Lage, aufs Rad zu steigen", sagte der Sportliche Leiter Enrico Poitschke der "Bild"-Zeitung. Zudem dürfte der neue Todesfall wieder zum Aufflammen der Debatte um die Sicherheit im Profi-Radsport führen. Etliche Profis wie Weltmeister Emco Evenepoel hatten die Organisatoren für die Streckenführung kritisiert. Bora-hansgrohe-Chef Ralph Denk sieht aber keine Verantwortung bei den Veranstaltern: "Der Unfall hat nichts damit zu tun, dass das Ziel kurz danach kam", sagte er der "Bild".