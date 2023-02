Stiepermann verlässt Wuppertal im Sommer: Ex-Profi trainiert ASC 09 Dortmund

Der ASC 09 Dortmund hat sein neues Trainerteam für die Saison 2023/24 präsentiert. Ex-Profi Marco Stiepermann kommt vom Wuppertaler SV und wird den derzeit Tabellensechsten der Oberliga Westfalen ab Sommer als Spielertrainer unter seine Fittiche nehmen.

Der ASC 09 Dortmund wird die Spielzeit 2023/24 mit einem neuen Trainerteam beginnen. Dennis Hübner und sein Assistent Mauritz Mißner, die im vergangenen Oktober interimsweise die Westfalen nach einem mäßigen Saisonstart übernahmen, werden ihr Amt im Sommer ablegen. "Die beiden leisten hervorragende Arbeit. Sie haben unser Team nach einem holprigen Saisonstart stabilisiert und auf den Erfolgsweg zurückgeführt", lobt Samir Habibovic, Sportlicher Leiter bei den Aplerbeckern, das Trainerduo.

Ex-Profi Marco Stiepermann wird den Oberligisten dann als Spielertrainer übernehmen. Unterstützt wird er von seinem Bruder Marcel, der ihm als Co-Trainer an der Linie zur Seite stehen wird und sich in der Amateurfußball-Szene in Dortmund und Umgebung bestens auskennt. Mit Stiepermann wolle man nun den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen, so Habibovic. Stiepermann ließ bereits im Januar im Gespräch mit dem kicker durchklingen, dass er nach seiner aktiven Karriere eine Laufbahn als Trainer anstrebe.

Stiepermann, der aktuell noch in der Regionalliga West beim Wuppertaler SV unter Vertrag steht, gehörte 2010/11 unter Jürgen Klopp dem Meisterkader des BVB an. Später stand er für Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Greuther Fürth und den VfL Bochum auf dem Feld. 2016 zog es den heute 32-jährigen Offensivspieler nach England wechselte, wo mit dem FC Norwich zweimal in die Premier League aufstieg.