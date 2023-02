Stieler zum Elfmeter: "Witzigerweise war das auf dem Feld nie Thema"

Borussia Dortmund ist am Mittwochabend durch ein 2:1 beim VfL Bochum ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Rechtfertigen musste sich Referee Tobias Stieler hinterher vor allem für einen Elfmeterpfiff.

Fast dreiminütiger Check: Referee Tobias Stieler sieht sich die potenzielle Elfmeterszene an. imago images

Es waren bange Minuten für Spieler, Verantwortliche und Fans des VfL Bochum. Zwischen dem Elfmeterpfiff von Tobias Stieler in der 60. Minute und der Ausführung durch Kevin Stöger vergingen vier Minuten. Stielers Besuch in der Review Area hatte ungewöhnlich lange gedauert, ehe er seine Entscheidung doch bestätigte. "Die Handregel ist sehr kompliziert - das ist inzwischen ein ganzes Buch", sagte VfL-Coach Thomas Letsch in der ARD zum umstrittenen Pfiff. "Wenn er den Elfmeter gibt, können wir uns nicht beschweren. Wenn er ihn nicht gibt, können wir uns auch nicht beschweren", gab Letsch noch ehrlich zu.

Was war passiert? Bochums Kapitän Anthony Losilla hatte rechts vor dem Strafraum abgezogen und den sich im Sprung wegdrehenden Jamie Bynoe-Gittens am Arm getroffen. Stieler zögerte nicht und zeigte auf den Punkt. Auch nach einem rund dreiminütigen Check blieb er dabei. Dass Saidy Janko unmittelbar vor der Szene Bynoe-Gittens geschubst hatte, fand bei Stieler keine Beachtung. Eine Fehlentscheidung des Unparteiischen (kicker-Note 5,5) - wie auch die Elfmeterbewertung, Bynoe-Gittens hatte den Arm angelegt und den Blick weg vom Ball gerichtet. Bereits zuvor war Stieler ohne klare Linie, verweigerte dem VfL auch spät eine Ecke, nachdem ein Dortmunder den Ball ins Aus geköpft hatte (90.+6).

BVB-Coach Edin Terzic stieß besonders die Szene vor Losillas Schuss sauer auf. Janko habe Gittens "mit beiden Händen" gestoßen. "Das war, was uns am meisten gestört hat", so der Dortmunder Trainer.

Nach Schlusspfiff stellte sich Stieler der Öffentlichkeit. "Es war ein strammer Schuss", begann der 41-Jährige seine Ausführungen. "Der Dortmunder Spieler dreht sich weg. Der Arm ist leicht abgewinkelt - nicht mega viel, aber er ist auch nicht eng am Körper. Für mich hat es eben ausgereicht, auf Strafstoß zu entscheiden."

Auch die Sekunden nach dem Pfiff schilderte Stieler eindrücklich."Witzigerweise war es auf dem Feld nie Thema, ob es Handspiel war", stellte er klar: "Da gab es überhaupt keine Reklamationen. Vielmehr war die Frage, ob es innerhalb oder außerhalb war." Nach dem Pfiff habe sich Videoassistent Tobias Welz die Szene angesehen und "hatte Bauchschmerzen mit der Entscheidung".

"... und dann bleibt die Feldentscheidung eben stehen"

Deswegen eilte Stieler in die Review Area. Doch auch der minutenlange Check brachte keine Klarheit: "Es konnte nicht definitiv geklärt werden, ob innerhalb oder außerhalb - und dann bleibt die Feldentscheidung eben stehen." Man brauche "gar nicht darüber streiten", dass es "natürlich ganz klar nicht die Mutter aller Handelfmeter" war. Für Stieler hätten aber letztlich "mehr Argumente für den Elfmeter gesprochen als gegen ihn".

Stieler könne es grundsätzlich "gut nachvollziehen, wenn jemand eine andere Auffassung zu dieser Szene hat". Aber: "Fußball ist ein Sport, der von Bewegung lebt. Dann wird es immer Streitfälle geben, das macht es ja auch spannend." Der Umgang mit der bereits "mehrfach reformierten" Handspielregel sei in Deutschland "mittlerweile ganz gut", oberstes Kriterium bleibe aber "die Absicht".

Weil die Schiedsrichter schlecht "in einen Spieler hineinschauen" könnten, sei es wichtig, "Hilfskriterien anzulegen". Am Mittwoch aber traf Stieler auch mit diesen eine falsche Entscheidung.