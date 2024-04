Stieler pfeift griechisches Spitzenspiel

Wenn am Sonntagabend in Athen das Play-off-Spiel AEK gegen PAOK angepfiffen wird, treffen sich die beiden Teams, die sich an den letzten zwölf Spieltagen an der Spitze abgewechselt haben. Sieben Mail waren es die Nordgriechen, fünf die Athener.

Er leitet am Wochenende das griechische Spitzenspiel: Tobias Stieler. IMAGO/Revierfoto