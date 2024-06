Stichtag 11. Juni: DOSB mit Kampagne zum Trikottag

Am 11. Juni feiert ganz Sportdeutschland mit allen Verbänden und 86.000 Sportvereinen den 2. Bundesweiten Trikottag. Alle Sportvereinsmitglieder sind dazu aufgerufen, mitzumachen!

"Beim Trikottag geht es darum, Sichtbarkeit für die Sportvereine zu schaffen und für das, was sie tagtäglich für die Menschen und für unsere Gesellschaft leisten", betont man beim DOSB über die Bedeutung des Trikottags, der zum zweiten Mal bundesweit stattfindet. 86.000 Sportvereine sind aufgerufen mitzumachen.

Um beim Trikottag mitzumachen soll man "einen Tag lang das Trikot oder Sportoutfit" des Heimatvereins anziehen. "Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, bei der Arbeit selbst, beim Kinder in die Schule / Kita bringen oder beim Einkaufen: Präsentier dich einen Tag lang in den Farben deinen Vereins und hilf so dabei mit, die Sportvereine in Deutschland sichtbar zu machen", so der DOSB.

Am Tag selbst sind alle Sportvereinsmitglieder dazu aufgerufen, ein Foto von sich im Trikot in einer Alltagssituation auf Social Media zu posten. Unter dem gemeinsamen Hashtag #Trikottag sollen so tausende von Fotos auf Instagram, X und co. landen und zeigen, wie viele Menschen aus ganz Deutschland an dem Tag für ihren Heimatverein werben.

In den Social Media Trends toppte der Hashtag #Trikottag die Charts, Menschen zeigten sich in ihren Trikots, machten Werbung für ihren Verein und teilten, was ihnen der Sport bedeutet.