"Sticheleien" vor dem Anwurf des Magdeburg-Duell in Köln

Zwölf Spieler vom SC Magdeburg befinden sich noch bei der Handball-EM - gleich fünf werden sich am morgigen Mittwoch gegenüberstehen, wenn Deutschland auf Island trifft.

"Wir werden vor dem Spiel kurz reden, aber sobals es losgeht legen wir das beiseite", berichtete Gisli Kristjansson gegenüber handball-world, nachdem er mit Island mit über einstündiger Verspätung das Teamhotel am Spielort der Hauptrunde der Handball-EM in Köln erreichte.

"Während den Turnieren ist das Telefon ruhig, da lässt man sich in Ruhe. Aber wir werden mit Sicherheit morgen vor dem Spiel kurz und dann nachher etwas länger miteinander reden und dann hoffen wir, dass wir alle wieder gesund nach Magdeburg kommen", erklärte Philipp Weber am Mittwochabend und betonte: "Ich freue mich die Jungs wiederzusehen. Es wird vor dem Spiel vielleicht ein, zwei Sticheleien geben."

Auch der DHB-Tross erreichte nicht nach Fahrplan das Ziel, dennoch fast zweieinhalb Stunden vor Island. "Es war ein tolles Gefühl hier empfangen zu werden. Das ging schon am Bahnsteig los, wo wir von Leuten erkannt wurden und die Leute uns applaudiert haben", berichtete Philipp Weber.

"Das hat die letzten Zweifel beiseite geschoben, dass wir es vielleicht nicht schaffen können", so der deutsche Handball-Nationalspieler, der nach dem Frankreich-Spiel noch an "ein, zwei Stellschrauben drehen" möchte. "Wir sind gut im Turnier angekommen, haben eine gute Euphorie entfachen können und wollen nun mit vier Endspielen für uns einen Schritt weiter kommen."

Gleiche Ausgangsposition

Beide Mannschaften haben dieselbe Ausgangssituation, in der Vorrunde wurde ein Spiel verloren - nominell spielt der Fünfte gegen den Sechsten. "Wir nehmen das Spiel morgen an und wir schauen dann, wie es weitergeht. Man kann bei der EM nicht zwei, drei Spiele in die Zukunft schauen. Man muss sich immer auf das nächste Spiel konzentrieren", betont Kristjansson.

"Wir freuen uns auf das Spiel und wollen ein besseres Gesicht als gegen Ungarn zeigen", so Gisli Kristjansson, der mit positiven Gefühlen nach Köln gereist ist, weiter. "Ich habe definitiv den schönsten Moment meiner Karriere in dieser Halle erlebt", blickt er auf das Finale in der Königsklasse, als er sich trotz Schulter-Verletzung für das Endspiel aufstellen ließ.

Auch Philipp Weber denkt gerne an den Sieg in der EHF Champions League im vergangenen Juni zurück. Mit dem DHB-Team absolvierte er auch schon ein Spiel in der EM-Quali in der Lanxess Arena - allerdings während der Corona-Zeit vor leeren Rängen. "Ich hoffe, dass wird hoffentlich morgen anders sein", so der Rückraumspieler.

"Wir müssen sehr kompakt decken. Die Isländer haben ein ähnliches System wie wir in Magdeburg, viel Eins-gegen-eins und viel in der Kleingruppe. Da gilt es dem Nebenmann zu helfen, zuzuschieben und die Mitte kompakt zu halten. Das ist einfach gesagt, aber gegen so Weltklasseleute muss man das dann auch umsetzen", so Weber zum Erfolgsrezept.

Nach der Niederlage gegen Frankreich zum Ende der Vorrunde startet Deutschland mit 0:2 Punkten in die Hauptrunde, ein Sieg würde die Hoffnungen auf das Halbfinale wieder steigen lassen. Philipp Weber warnt aber trotz der teils wenig überzeugenden Leistungen von Island in der Vorrunde vor dem Gegner: "Da wird ein Riesenbrett auf uns zukommen, aber ich konnte den Jungs in der Abwehr schon den einen oder anderen Tipp geben und hoffe, dass es funktioniert."

"Wir müssen einen viel besseren Angriff spielen und wenn wir soviele technische Fehler wie gegen Ungarn machen, dann haben wir keine Chance", spricht Gisli Kristjansson über die Punkte auf dem Weg zu einem isländischen Sieg. "Wir dürfen Andi Wolff nicht warm werfen, wir müssen bei unseren freien Würfen sehr konzentriert sein."

