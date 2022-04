"Stich im Oberschenkel": Lacroix droht das Saisonende

Eigentlich reichte das 1:6 in Dortmund schon, um den Wolfsburgern die Laune zu verhageln. Nun droht auch noch das Saisonaus von Abwehrspieler Maxence Lacroix.

Im Saisonfinish, das für den VfL als aktueller Tabellen-13. noch ungemütlich werden könnte, droht Wolfsburg das Fehlen des Abwehrspielers, der bei der 1:6-Demontage in Dortmund kurz vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste. "Er hat einen Stich im Oberschenkel gespürt. Es sieht nicht gut aus", sagte Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt.

Der 22-jährige Franzose ist in der Abwehrreihe der Niedersachsen neben Sebastiaan Bornauw und John Anthony Brooks gesetzt, gegen die Dortmunder stand aber auch er nach 24 Minuten allein auf weiter Flur, als die Angriffsmaschine des BVB ins Rollen kam.

"Alle zucken zusammen": Kohfeldt gibt aber Entwarnung bei Schlager

Etwas bessere Nachrichten hatte Kohfeldt bei Xaver Schlager parat. Der österreichische Mittelfeldspieler wurde in der 62. Minute ausgewechselt. "Bei ihm zucken immer alle zusammen, wenn er was am Knie hat, aber es war wohl nur ein Schlag, deshalb bin ich einigermaßen beruhigt", sagte der Coach.

Der 24-Jährige hatte sich Ende August 2021 im Heimspiel gegen Leipzig das Kreuzband gerissen und gab erst am 26. Februar sein Comeback.