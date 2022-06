Klare Sache: Stuttgarter Kickers gehen den nächsten Schritt Richtung Wiederaufstieg

Im Südwesten wird der letzte Regionalligist gesucht: Im ersten Spiel der Aufstiegsrunde haben die Stuttgarter Kickers mit einem klaren Sieg gegen Eintracht Stadtallendorf den Grundstein gelegt, um nach dem knapp verpassten Direktaufstieg die Rückkehr in die Regionalliga über die Relegation zu schaffen.

Der Zweite der Oberliga Baden-Württemberg, in der Nachspielzeit der regulären Saison noch von Freiberg abgefangen, erwischte im GAZi-Stadion an der Waldau den besseren Start. Stadtallendorf, das in der Hessenliga auch am letzten Spieltag den Aufstieg vor Augen hatte und von der SG Barockstadt aus Fulda noch abgefangen wurde, kassierte nach 21 Minuten dann auch den ersten Treffer. Dicklhuber war in den Strafraum eingedrungen und wurde gefoult, den Elfmeter verwandelte der Stürmer gleich selbst.

Stuttgart blieb im Vorwärtsgang, ließ weitere Chancen liegen, ehe Riehle nach einer guten halben Stunde ein Zuspiel von Dicklhuber im rechten Toreck der Gäste unterbrachte. Vom TSV kam zu wenig, es ging mit einem verdienten 2:0 für den Stuttgarter Traditionsverein in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich wenig. Dicklhuber hatte das 3:0 auf dem Fuß, ehe sich Stadtallendorf durch Geisler auch mal zu Wort meldeten. Wieder war es Dicklhuber, der in TSV-Keeper Sahin nach 65 Minuten seinen Meister fand, doch in der 76. Minute erhöhten die Blauen doch auf 3:0. Braig traf aus kurzer Distanz. Reisig ergab sich noch die Chance auf das 4:0, es blieb aber beim hochverdienten 3:0.

Spielinfo Stadion Gazi-Stadion auf der Waldau Anstoß 08.06.2022, 19:00 Uhr

Für die Stuttgarter Kickers geht es nun am 14. Juni zu Eintracht Trier, zuvor spielt Stadtallendorf gegen die Trierer.