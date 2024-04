Dicklhuber bricht den Bann: Die Stuttgarter Kickers haben das Sieger-Gen zurück

Die Stuttgarter Kickers können doch noch gewinnen. Am Mittwochabend setzte sich der Titelfavorit dank eines späten Treffers von Kevin Dicklhuber mit 1:0 gegen die SG Barockstadt durch und verteidigt damit die Tabellenspitze.

Mehr zur Regionalliga südwest Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Im gut besuchten Stadion auf der Waldau passierte vor 4.650 Zuschauern zunächst wenig. Die Stuttgarter Kickers waren um Spielkontrolle bemüht und wurden von ihren lautstarken Anhängern nach vorne gepeitscht. Barockstadt konzentrierte sich auf die Arbeit gegen den Ball und überließ den Hausherren das Spielgerät. Diese wussten zu Beginn aber nur wenig damit anzufangen. In einer kampfbetonten Partie war schnelles Kombinationsspiel nur selten zu beobachten.

Die erste Halbchance des Spiels gehörte den Gästen. Köhl prüfte Dornebusch im Stuttgarter Kasten. Der Keeper war jedoch auf dem Posten und klärte zur Ecke, die nichts einbrachte (16.). Deutlich gefährlicher wurden die Kickers in der 22. Minute. Dicklhuber zog einen Freistoß aus rund 20 Metern zentraler Position direkt aufs Tor, doch der Ball prallte nur an den Außenpfosten. Das war es dann aber auch an nennenswerten Chancen in der ersten Halbzeit. Die Barockstädter zeigten eine starke Defensivleistung und hielten die Räume eng. Den Kickers fehlten im ersten Durchgang die Ideen, um den kompakten Abwehrblock zu knacken.

Dicklhuber erlöst die Kickers

Nach der Pause ging es zunächst im gleichen Tenor weiter. In der 60. Minute wurde es zum ersten Mal laut auf der Waldau. Die Stuttgarter Fans forderten einen Handelfmeter, Schiedsrichter Jan Dennemärker ließ weiterspielen. Kurz darauf stand der Unparteiische erneut im Mittelpunkt. Nach einem groben Foulspiel schickte er Maier mit glatt Rot unter die Dusche - Stuttgart fortan also in Unterzahl, die aber nur von kurzer Dauer war. In der 68. Minute sah Pomnitz die Ampelkarte, zahlenmäßig war nun alles wieder ausgeglichen. Aber der 70. Minute spielten nur noch die Blauen und belohnten sich folgerichtig mit dem 1:0. Dicklhuber versenkte die Kugel von links aus spitzem Winkel neben dem langen Pfosten und brachte das Stadion zum explodieren (82.).

Die Führung der Kickers war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, waren es schließlich nur noch die Hausherren gewesen, die an den Sieg geglaubt hatten. Der späte Treffer zog Barockstadt natürlich den Zahn. Die Hausherren agierten in der Folge mit höchster Souveränität - so wie man es sich in den letzten Wochen vielleicht öfter gewünscht hätte - und brachten den knappen Vorsprung ins Ziel.

Die Kickers beenden somit ihren jüngsten Negativlauf von drei sieglosen Spielen in Folge und verteidigen die Tabellenspitze. Für die SG Barockstadt war es derweil die zweite Niederlage in Folge, auch wenn diese im Niemandsland der Tabelle zu verschmerzen sein dürfte.