"Steuern in eine Sackgasse": Schalke offen für Neu-Abstimmung um DFL-Investor

Ein weiterer Verein erklärt sich offen für eine Neuabstimmung rund um einen DFL-Investor bereit. Der FC Schalke 04 hat sich am Samstagabend in einem ausführlichen Statement zur aktuell brisanten Thematik geäußert.

Wie der Verein mitteilte, zeige man sich "offen für eine Neuabstimmung über die Entscheidung zu einer möglichen strategischen Partnerschaft". Grund sei die Entwicklung der vergangenen Wochen. Diese "werfen Fragen auf, die bislang nicht beantwortet werden konnten", heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt waren wegen der Kontroverse rund um das Votum von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind immer mehr Stimmen laut geworden, die eine Neuabstimmung fordern. Bei einer kicker-Umfrage unter der Woche hatten sich nur sechs Klubs bejahend zu einer Wiederholung der Abstimmung geäußert. Schalke hatte sich in dieser Umfrage noch gegen eine Neu-Abstimmung positioniert, nun aber offenbar seine Haltung geändert.

Schalke befürwortet Investoren-Einstieg weiterhin

"Aktuell steuern Liga und Vereine bei der Diskussion um den Einstieg eines strategischen Partners bei der DFL (...) in eine Sackgasse", heißt es in dem Statement. Dem Prozess rund um den Investoren-Einstieg fehle es an "Transparenz und Klarheit".

Bei der Abstimmung rund um einen DFL-Investor hatte Schalke 04 im Dezember mit "Ja" gestimmt und die Aufnahme möglicher Verhandlungen befürwortet. An dieser Haltung der Vereinsführung habe sich weiterhin "nichts geändert", schreibt der Klub. "Die Erwartungshaltung des S04 ist, dass der Einstieg eines strategischen Partners Dynamik in den notwendigen Reformprozess innerhalb der DFL bringen kann."

Beim Entscheid im Mai 2023 hatte der Verein noch mit "Nein" gestimmt.

Einer Neuabstimmung würde man sich wohl dennoch nicht in den Weg stellen. "Der FC Schalke 04 ist offen für einen breitangelegten Prozess, um die Stärken des deutschen Fußballs - gefüllte Stadien, traditionsreiche Teams und eine hohe Emotionalität - besser herauszuarbeiten", heißt es weiter. Am kommenden Mittwoch soll der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann in der Veltins-Arena für Fragen der Mitglieder zur Verfügung stehen.