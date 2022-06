Sterling und Stones: Southgate entwarnt

John Stones und Raheem Sterling, vom englischen Meister Manchester City, dürften einsatzbereit sein, wenn die "Three Lions" am Abend (20.45 Uhr) gegen Deutschland auflaufen.

Etwaige Bedenken zerstreute Englands Nationaltrainer Gareth Southgate, der bemerkenswerterweise eine Überlastung der Spieler in der Nations League nach einer langen Saison nicht zum großen Thema machen wollte. Southgate fürchtet vielmehr hohe Temperaturen in der Allianz-Arena.

Diese waren seiner Meinung nach ein Umstand der 0:1-Niederlage seines Aufgebots am Samstag gegen Ungarn. "Ich glaube nicht, dass die lange Saison der Grund war für das Ergebnis in Budapest (Englands erste Niederlage gegen Ungarn seit 60 Jahren, Anm. d. Red.)", sagte Southgate. Die Hitze hingegen habe einen großen Einfluss gehabt. "Über die Anstrengungen der vorangegangenen Saison zu sprechen ist eine psychologische Angelegenheit. Es ist jetzt nicht anders, als wenn eine EM oder eine WM anstünde."

Nun Samstag/Dienstag antreten zu müssen, sei zwar eine Herausforderung. "Aber jeder Spieler im Aufgebot will am Abend in München mitmischen."

Nächster Startelfeinsatz für Bellingham?

Bei dem Auftritt in Budapest wurden Southgates Optionen weiter eingeschränkt, da Debütant James Justin, Außenverteidiger von Leicester City, zur Pause ausgewechselt werden musste und am Montag wegen einer Wadenmuskelverletzung nicht mittrainieren konnte, Der Dortmunder Jude Bellingham und West Hams Declan Rice dürften im zentralen Mittelfeld starten.

Ein Ausfall in der Offensive wiegt schwer: Angreifer Phil Foden von Meister Manchester City trat die Reise zu den Länderspielen nicht an, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet worden war. Umso wertvoller aus englischer Sicht vor dem Anpfiff des Klassikers, dass seine Klubkollegen Stones und Sterling nicht passen mussten.