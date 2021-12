Sterling schafft 100 Premier-League-Tore - Cristiano Ronaldo der nächste?

Mit dem Elfmeter-Siegtor gegen die Wolverhampton Wanderers trat Raheem Sterling dem illustren Klub der Spieler bei, denen in der Premier League mindestens 100 Treffer gelangen. Vor ihm hatten das bislang 30 geschafft, Cristiano Ronaldo könnte bald folgen.

Zur Saison 1992/93 wurde in England die Premier League gegründet, sie löste die altehrwürdige First Division ab. Seitdem gelang es 31 Spielern, die Marke von 100 Tore zu durchbrechen. Zuletzt Raheem Sterling, der den Großteil seiner Treffer (82) für Manchester City erzielte, nachdem ihm die ersten 18 in seinen Anfangsjahren beim FC Liverpool (bis 2014/15) gelungen waren.

Durchbricht Cristiano Ronaldo als nächster die 100-Tore-Marke in England?

Außer Sterling sind derzeit nur fünf Spieler noch in der Premier League aktiv, die ebenfalls dreistellig getroffen haben: Harry Kane (Tottenham Hotspur, 167, Platz 7 in der ewigen Torschützenliste), Jamie Vardy (Leicester City, 127, 14.), Romelu Lukaku (FC Chelsea, 116, 20.) sowie Mohamed Salah (111., 22.) und Sadio Mané (102, 30.) vom FC Liverpool.

Der Spieler, der die 100 als nächstes vollmachen könnte, ist Cristiano Ronaldo. Der Portugiese, im Sommer 2021 zu Manchester United zurückgekehrt, steht derzeit bei 91 Toren.

Shearer Rekordtorschütze der Premier League - Greaves traf insgesamt am meisten

Unangefochtener Rekordtorschütze der Premier League ist Alan Shearer, dem für die Blackburn Rovers und Newcastle United insgesamt 260 Treffer gelangen.

Englands Rekordtorschütze insgesamt, also nicht erst seit Einführung der Premier League, bleibt der 2021 verstorbene Jimmy Greaves, der in seiner Karriere sage und schreibe 357 Treffer in der höchsten englischen Liga erzielte, die meisten davon für Tottenham Hotspur.