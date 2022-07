Stephens nach Crailsheim, Grant von Bayern nach Bayreuth

Die Hakro Merlins Crailsheim und medi Bayreuth haben neue Spieler unter Vertrag genommen. Heidelberg muss einen Weggang hinnehmen.

Bundesligist Hakro Merlins Crailsheim hat Myles Stephens verpflichtet. Der 25-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt in Belgien und ist in Crailsheim als Forward eingeplant, wie der Klub am Montag mitteilte. "Er ist ein solider Verteidiger und wird das Team beim Rebounding unterstützen. Er hat das Potenzial, eine große Präsenz auf dem Feld zu haben", sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat.

Bayreuth lässt Sanders ziehen

Ligarivale medi Bayreuth hat Forward Sasha Grant (20) von Bayern München für die kommende Saison ausgeliehen. Das gaben die Wagnerstädter am Montag bekannt. Grant ist bereits der sechste Neuzugang der Bayreuther. Der Vertrag mit Center Moritz Sanders (24) wurde derweil in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Brekkott Chapman verlässt derweil BBL-Klub MLP Academics Heidelberg und wechselt nach Japan. Wie sein bisheriger Verein am Montag mitteilte, spielt der 26-jährige US-Amerikaner künftig für die Koshigaya Alphas. Der 2,06 Meter große Chapman erzielte in der vergangenen BBL-Saison durchschnittlich 13,6 Punkte pro Spiel und holte 6,7 Rebounds für die Heidelberger.