Stephen Curry bricht Allzeit-Rekord von Ray Allen

Stephen Curry (33) hat nun die meisten Dreier der NBA-Geschichte erzielt. Der Rekord fiel in New York.

Am Ende dauerte es vielleicht ein bisschen länger als erwartet, aber es war ja seit Jahren ohnehin nur eine Frage der Zeit. Am Dienstagabend (Ortszeit) hat Stephen Curry im altehrwürdigen Madison Square Garden in New York City den Allzeit-Rekord von Ray Allen gebrochen.

Curry verwandelte fünf Dreier und schraubte sein Konto damit auf 2977. Allen, zweimaliger NBA-Champion mit Boston und Miami, hatte seine Karriere 2014 mit 2973 erfolgreichen Dreipunkt-Würfen beendet.

Für Curry, dessen Warriors das Spiel bei den Knicks mit 105:96 gewannen, ist es der nächste Meilenstein einer herausragenden Karriere. Der inzwischen 33-Jährige sammelte bislang zwei MVP-Titel, darunter den ersten und bislang einzigen ohne gegnerische Stimme, drei Meisterschaften mit Golden State, sieben All-Star-Auszeichnungen und unzählige spektakuläre Highlights.

Curry hat als bester Werfer aller Zeiten schon jetzt einen Platz in der Hall of Fame sicher.