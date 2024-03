Stephan Just: Potsdam und das "Abonnement auf Platz eins"

Im Verfolgerduell zwischen dem Tabellenzweiten und -dritten sahen 2.500 Zuschauer in der ausverkauften Halle in Hamm einen Aufstiegskrimi. Am Ende setzte sich die SG BBM Bietigheim mit einem Treffer in Hamm durch. Der ehemalige Nationalspieler Stephan Just war in der Halle und sprach darüber, wer seiner Meinung nach zum Saisonende aufsteigen wird.

Stephan Just (hier noch als Trainer von EHV Aue) glaubt, dass in dieser Saison kein Weg am VfL Potsdam als Aufsteiger vorbei führt. IMAGO/pmk