Stephan Helm und der "Lars-Ricken-Effekt"

Nach dem Heimerfolg gegen den WAC will die Wiener Austria auch aus Hartberg etwas mitnehmen. Trainer Stephan Helm darf dabei auf sein "goldenes (Wechsel-)Händchen" vertrauen, das er nicht zuletzt dem "Lars-Ricken-Effekt" verdankt.

"Kennt ihr Lars Ricken?“, hat Stephan Helm auch seine Austria-Schützlinge bereits gefragt. Schaute er dann in die fragenden Gesichter der (zu) jungen Kicker, erzählt er ihnen, wie der damalige Reservist zu Dortmunds Champions-League-Held 1997 aufstieg. Wie so oft saß Lars Ricken im Champions-League-Finale gegen Juventus auf der Ersatzbank - aber lassen wir den heutigen BVB-Geschäftsführer selbst erzählen: "Ich habe die ersten 70 Minuten von der Bank aus gesehen, dass (Juve-Torhüter; Anm.) Peruzzi oft sehr weit vor seinem Tor stand. Als ich reinkam, hatte ich nur einen Gedanken: 'Peruzzi steht zu weit vor seinem Tor, Peruzzi steht zu weit vor seinem Tor.’" Es dauerte nur wenige Sekunden, bis der Ball erstmals bei dem 21-Jährigen landete. Und der tat genau, was er seinen Kollegen bereits auf der Bank angekündigt hatte: "Wenn ich reinkomme, ist mein erster Ballkontakt ein Torschuss." Aus mehr als 30 Metern zog er ab. Der Ball flog über Peruzzi hinweg und baumelte zum 3:1 im Netz. Dortmund war Champions-League-Sieger und Rickens berühmter "Lupfer" wurde noch 2009 zum "BVB-Tor des Jahrhunderts" gewählt.

Stephan Helm hat die Ricken-Story noch bei jeder seiner Profistationen als Beispiel dafür gedient, dass auch die Ersatzspieler den Fokus auf das Spiel richten sollen, um dabei Beobachtungen zu machen, die sie nach ihrer Einwechslung ausnützen können. "Es geht im Trainer-Dasein ja darum, bei den Spielern Bilder davon zu erzeugen, was sie umsetzen sollen. Das macht es für die Spieler leichter, Dinge aufzunehmen und anzuwenden." Bei ihm hat sich die Ricken-Anekdote "vielleicht deshalb so eingeprägt, weil ich das Tor damals als Jugendlicher selbst gesehen habe. Die Geschichte dazu habe ich später in einer Doku gesehen. Ich finde, das ist ein Fun Fact aus der Fußball-Geschichte, den man immer bringen kann und der hängen bleibt."

Wechseln mit Plan

Ob Konstantin Aleksa besonders gut zugehört hat oder aber bloß auf seine Schnelligkeit gebaut hat, als er am vergangenen Sonntag in der letzen Spielminute den WAC-Verteidigern auf und davon gelaufen ist, um Dominik Fitz, der übrigens genau wie er seine ersten Fußballschuhe in Langenzersdorf zerrissen hat, die Kugel zum 3:1-Endstand zu servieren, "es hat auf jeden Fall alles zusammengepasst", freute sich Trainer Helm, dass der Plan aufgegangen ist. "Konsti hat den Speed, die Räume zu belaufen, die wir im Finish dieses Spiels bekommen haben." Und ein Plan lag dem Tor zugrunde. Zehn Minuten nach Wiederbeginn - am 0:1-Pausenrückstand hatte sich nichts geändert - wies der Cheftrainer seine Assistenten an, sich Gedanken über Änderungen zu machen. "Nach einer kurzen ,Stabsbesprechung’ entscheide ich dann, was umgesetzt wird." Gegen den WAC war klar, was zu tun war. Der Spielaufbau stimmte, was fehlte, war ein Mann, der in den Zwischenräumen angespielt werden kann und von dort Bälle in die Spitze spielt - also genau die Job-Description für Dominik Fitz, der dann die Bälle auch "fast im Minutentakt" nach vorne zirkelte und dem Spiel die Wendung gab. "Wichtig war, dass er dort, in der vorletzten Linie, die Bälle auch gekriegt hat."

Goldenes Händchen

Stephan Helm bezeichnet sich als "durchaus entscheidungsfreudig und ich wechsle gerne viel". Nach dem Motto: "Die Spieler, die am Platz sind, sollen alles raushauen und sich nichts aufheben, die eingewechselten frischen Spieler können dann für noch mehr Intensität sorgen." Erst recht bei Temperaturen um die 35 Grad. "Dass man heute 50 Prozent der Feldspieler wechseln kann, gibt uns Trainern auch noch mehr Optionen. Denn auch jeder Ersatzspieler hat Stärken, will etwas zum Spiel beitragen und kann auch den Unterschied ausmachen." Bei seiner Einwechslung ist er nicht nur bestens über seine Aufgaben gebrieft, "er bekommt auch noch eine Botschaft mit, die er nach Möglichkeit umsetzen soll".

In St. Pölten hat Helms "goldenes Händchen" ganz wunderbar funktioniert. In der Saison 2022/23 hat er in 30 Zweitliga-Spielen nicht weniger als 26 Torbeteiligungen eingewechselt - 19 Tore und sieben Assists waren damals überlegener Liga-Bestwert. "Das war sicher auch ein Schlüssel, dass wir bis zum Schluss um den Titel mitgespielt haben, obwohl wir nach Liefering und den Amateurteams die jüngste Mannschaft der Liga hatten."

Soll Austrias Trendwende nach dem 3:1-Sieg gegen den WAC in Hartberg fortgesetzt werden, können Joker, die stechen, nicht schaden. "Dass die Hartberger mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, ist vor allem auf die starken Auftaktgegner (LASK und Sturm; Anm.) zurückzuführen, aber sie haben einen klaren Plan und sind von ihrer Spielidee zu einhundert Prozent überzeugt." Den Ärger von Jürgen Heil nach Hartbergs Play-off-Pleite ("Der Modus gibt es leider her, dass irgendein Achtplatzierter das noch gewinnen kann") braucht Stephan Helm nicht, um seine Mannschaft zusätzlich zu motivieren. "Mein Fokus liegt immer auf dem eigenen Spiel, das kann ich beeinflussen, was andere sagen, muss ich nicht wiederholen." Es sei denn, es kommt von Lars Ricken.