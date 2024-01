Stenzel verlängert beim VfB - Guirassy-Klausel abgelaufen

Die erste Hürde ist genommen: Die Ausstiegsklausel von Serhou Guirassy ist vor Kurzem abgelaufen. Ein Verbleib des Stuttgarter Torjägers zeichnet sich immer mehr ab.

Aufmerksam beobachten die Stuttgarter die Darbietungen ihrer Afrikacup- und Asienspiele-Reisenden Serhou Guirassy (Guinea) und Silas (Kongo) sowie Woo-Yeong Jeong (Südkorea) und Hiroki Ito (Japan). Zum einen, um deren Leistungen, zum zweiten um ihr körperliches Wohlbefinden immer im Blick zu haben. Im Fall des an einer Oberschenkelverletzung laborierenden Guirassy ist man besonders nah an den Geschehnissen dran. Fitness- und Athletik-Trainer Martin Franz ist eigens für den 27-Jährigen nach Afrika gereist. Nichts soll dem Zufall überlassen werden, um bei Guirassys Rückkehr von den afrikanischen Kontinentalspielen wieder vollumfänglich auf den Torjäger zählen zu können, der 17 Treffer in 14 Bundesligazielen erzielt hat.

Dazu passt, dass die ihm vertraglich zugesicherte Ausstiegsklausel vor Kurzem abgelaufen ist. Der Passus, wonach es dem gebürtigen Franzosen erlaubt gewesen wäre, den VfB für eine festgeschriebene Summe von knapp unter 20 Millionen Euro zu verlassen, ist keine Bedrohung mehr. Guirassy bleibt, wahrscheinlich - wenn bis zum Schließen des Transferfensters am 1. Februar nicht doch noch ein Überraschungsangebot ins Haus flattern sollte. Das die Stuttgarter jetzt je nach Zeitpunkt allerdings entweder ablehnen oder finanziell für sich maximal ausnutzen können. Erst für die Transferperiode im Sommer sind den Schwaben angesichts der dann erneut aktiven Ausstiegsvereinbarung wieder die Hände gebunden und .

Stenzel bindet sich

Einfacher gestaltet sich dagegen die Zukunft von Pascal Stenzel. Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt vorzeitig bis Ende Juni 2026. Der 27-Jährige, der seit 2019 das Trikot des VfB trägt, gehört zwar nicht zu den stets gesetzten Startelfkandidaten. Er genießt allerdings sehr hohes Ansehen sowohl bei den Kollegen, für die er im Mannschaftsrat sitzt, als auch bei Trainer Sebastian Hoeneß. "Pascal gehört zu den technisch versiertesten Spielern in unserem Kader", erklärt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Was gerade für den Ballbesitzfußball der Schwaben ein wichtiger Pluspunkt ist. Dazu sei der Verteidiger, "bis in die Kabine hinein eine wichtige Größe. Ihn verbindet viel mit Stuttgart und der Region. Der VfB ist für Pascal eine sehr persönliche Angelegenheit".

Dies unterstreicht auch der Spieler. "Ich fühle mich sehr wohl hier, der VfB ist inzwischen meine längste Station im Profifußball. Ich freue mich, dass es weitergeht", erklärt Stenzel, der beim 1:3 in Gladbach einen schlechten Tag erwischt hat. Die Partie sei für ihn "alles andere als erhofft verlaufen". Ein gebrauchter Tag für den Spieler und die gesamte Überraschungsmannschaft der Saison. Bessere sollen folgen. "Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Daran wollen wir in den kommenden Wochen anknüpfen."