Stenzel: "In unserer derzeitigen Situation brauchen wir einfach Punkte"

Der VfB Stuttgart hat sich gut verkauft gegen Borussia Dortmund - und insgesamt viele Chancen gehabt. Ertrag aber: null. Und genau das können sich die Schwaben in ihrer misslichen Lage nicht mehr oft erlauben.

Sicher, der BVB hatte am Freitag beim 2:0 in Stuttgart oft den Ton angegeben und das Spiel gemacht. Doch vieles war von den VfB-Schützlingen von Trainer Pellegrino Matarazzo auch gut gelöst worden: Erling Haaland unter Kontrolle, insgesamt wenig Chancen der Westfalen zugelassen, mitunter selbst Druck ausgeübt.

Was aber wie so oft in dieser Saison nicht gepasst hatte: die Chancenverwertung - Stichwort Borna Sosas Schlenzer mitsamt toller Gregor-Kobel-Parade, Pascal Stenzels Schuss an die Latte sowie Sosas absolut sehenswerter Direktversuch auf den Querbalken.

Allein an den Möglichkeiten gemessen, wäre ein Remis durchaus drin gewesen. So aber stand nach 90 intensiven Minuten vor lautstarker Kulisse (58.248 Zuschauer) kein Tor sowie kein Punkt zu Buche - mitsamt der Gewissheit, dass den aktuellen Tabellen-15. die direkte Konkurrenz aus Bielefeld auf dem Relegationsrang (ab 15.30 Uhr in Wolfsburg gefragt) sowie von Hertha BSC auf dem ersten direkten Abstiegskampf (Derby gegen Union um 18.30 Uhr) noch an diesem Spieltag schlucken kann.

Der VfB - und "die nicht richtigen Entscheidungen"

"In unserer derzeitigen Situation brauchen wir einfach Punkte - die haben wir leider nicht geholt", gab deswegen Rechtsverteidiger Pascal Stenzel direkt nach Spielschluss beim Gespräch mit "DAZN" zu Protokoll. Wohlwissend, dass sich auf die Leistung und Phasen beim Duell mit Dortmund aufbauen lässt - wohlwissend aber eben auch, dass an den letzten fünf Spieltagen nur noch Zählbares zählt.

Atakan Karazor, der beim kommenden Spiel in Mainz aufgrund seiner 5. Gelben Karte wird passen müssen, blies dabei ins selbe Horn: "Wir konnten gegen Borussia Dortmund mithalten, am Ende lag es leider erneut an der Chancenverwertung. Wir sind oft vors Tor gekommen, standen mehrfach im Eins-gegen-eins vor dem Torwart. Dann haben wir allerdings nicht die richtigen Entscheidungen getroffen."

Hoffnung, den Klassenerhalt am Ende stemmen zu können, liefere dieses Spiel aber. Das machte der gebürtige Deutsche mit türkischen Wurzeln, der nach einem Anruf von Nationaltrainer Stefan Kuntz künftig für die Türkei auflaufen könnte, ebenso klar: "Das Spiel gibt es her - denn selbst, wenn wir 0:2 verlieren, haben wir uns nicht abschlachten lassen. Das gibt Mut für die kommenden Spiele."

Oder in den Worten von Matarazzo: "Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Leistungen abrufen und die Intensität aufrechterhalten. Wenn wir das tun, sind wir fähig, Spiele zu gewinnen und werden das tun."