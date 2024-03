Stendel lobt Phönix Lübeck und weiß um die Schwere der Aufgabe

Das ist der "Gipfel": Mit dem 1. FC Phönix Lübeck und der U 23 von Hannover 96 treffen am Ostermontag (14 Uhr) auf dem Rasenplatz am Buniamshof der Tabellenzweite und der Spitzenreiter im direkten Duell aufeinander. Der 96-Nachwuchs könnte einen Riesenschritt Richtung Meisterschaft machen.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Zwar trennen die beiden Top-Teams vor dieser Nachholpartie vom 19. Spieltag acht Punkte, allerdings hat der Ligaprimus aus der niedersächsischen Landeshauptstadt auch schon drei Partien mehr absolviert. Das heißt: Nach dem torlosen Remis der Lübecker am Mittwochabend beim FC St. Pauli II könnten die Hannoveraner mit einem Sieg im hohen Norden erstmals auch "richtiger" Tabellenführer werden und den Gewinn der Meisterschaft damit in der eigenen Hand behalten.

"Das ist selbstverständlich unser Ansinnen", sagt 96-Trainer Daniel Stendel (49) im kicker-Gespräch, fügt aber gleich hinzu: "Unabhängig vom Ergebnis wird mit Sicherheit noch keine Entscheidung fallen. Dafür sind noch zu viele Spiele zu absolvieren."

Vom 1. FC Phönix, der das Hinspiel in Hannover 2:3 verlor, hat Stendel eine hohe Meinung. "Die Lübecker verfügen über einen ausgeglichenen Kader und viele gute Einzelspieler", so der Coach des Spitzenreiters: "Obwohl vor Saisonbeginn mit Christiano Adigo ein neuer Trainer kam und es auch sonst viele personelle Veränderungen gab, wirkt die Mannschaft sehr eingespielt", lobt der frühere Bundesliga-Profi. "Wir wissen, dass eine schwierige Aufgabe auf uns wartet, aber wir sind hochmotiviert und wollen unseren Weg fortsetzen."

Die Lübecker verfügen über einen ausgeglichenen Kader und viele gute Einzelspieler. 96-Coach Daniel Stendel

Dass die "Roten" am letzten Spieltag mit der Last-Minute-Niederlage bei der formstarken SV Drochtersen/Assel (1:2) erstmals seit zwölf Begegnungen mit 32 von 36 möglichen Punkten wieder leer ausgingen, war für Stendel und sein Team "eine große Enttäuschung, weil wir mindestens ebenbürtig waren und es verdient hatten, etwas mitzunehmen. Das Spiel ist jedoch abgehakt und der Blick nach vorne gerichtet".

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Innenverteidiger Lukas Dominke (20/Schambeinentzündung) und Angreifer Sena Busch (20), der wegen hartnäckiger muskulärer Probleme schon seit Ende September nicht mehr eingesetzt werden konnte. Bis dahin war der Ex-Wolfsburger in neun Partien auf neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen) gekommen.

Ebenfalls nicht zum Aufgebot der U 23 gehörte in den zurückliegenden fünf Begegnungen Kapitän und Top-Torjäger Lars Gindorf (22), der den Sprung zu den Profis geschafft hat und auch schon zwei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga absolvieren durfte. "Das ist für uns alle ein großer Erfolg, das ist schließlich unser Job", betont Daniel Stendel, der jedoch auch nicht verhehlt, dass "Lars mit seinen Qualitäten für uns nicht eins-zu- eins zu ersetzen ist". Ob der offensive Mittelfeldspieler, der mit 21 Saisontreffern nach wie vor die Torjägerliste der Nord-Staffel souverän anführt, eventuell am Montag in Lübeck zum U-23-Kader gehört, dürfte sich erst nach dem Spiel der 96-Profis am Sonntag in Magdeburg entscheiden.