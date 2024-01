"Stelle mich dämlich an": Beier ärgert sich über vergebene Ausgleichs-Chance

Maximilian Beier hatte gegen die Bayern gleich zwei Chancen zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Besonders über die zweite ärgerte sich der Youngster. Keeper Oliver Baumann beendet die Hinrunde trotz des 0:3 mit einem "positiven Gefühl".

Es war eine denkbar schwierige Ausgangslage für die TSG Hoffenheim vor dem Jahresauftakt in München. Vor dem Jahreswechsel war den Kraichgauern nur ein Sieg in sieben Ligaspielen gelungen, in der Allianz-Arena hielten sie aber lange sehr gut mit. Mit einer konzentrierten Defensivleistung ließ die TSG in der ersten Hälfte ganz wenig zu - lag aber zur Pause dennoch mit 0:1 zurück.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs taten sich dann etwas größere Lücken auf, allerdings hatten hier die Gäste auch ihre beste Phase, der sie nach der Partie noch etwas hinterhertrauerten. "Zwei Chancen hatte ich, die erste hält er gut, bei der zweiten stelle ich mich dämlich an", sagte Maximilian Beier bei DAZN. Mit "er" ist Manuel Neuer gemeint, der mit einem Reflex einen Kopfball des Hoffenheimer Angreifers (63.) ebenso parierte und kurz darauf im Eins-gegen-eins gegen Andrej Kramaric zur Stelle war (64.).

"Ich hatte ja viel Zeit"

Chancenlos wäre der Bayern-Keeper aber dann wohl nur eine Minute später gewesen, wenn sich Beier nach eigener Aussage nicht so "dämlich" angestellt hätte. Denn eigentlich war der 21-Jährige ganz frei vor Neuer aufgetaucht, traf dann aber den Ball nicht richtig und setzte diesen deshalb statt ins Tor nur auf die Oberkante der Latte. "Dann steht es 1:1 - und alles wäre offen gewesen. Ich hatte ja viel Zeit", ärgerte sich Beier deshalb auch.

So stand es aber weiter 0:1. Musialas zweiter Treffer sowie die Gelb-Rote Karte für Grischa Prömel wegen wiederholtem Foulspiels machten dann den Deckel drauf - Harry Kane in der 90. Minute mit dem 3:0 endgültig.

Der geht nicht rein, sondern an die Latte. IMAGO/MIS

"Defensiv ein guter Schritt"

Am Ende stand die TSG also wieder einmal mit leeren Händen da - aus den letzten acht Partien gab es nur sechs Punkte. Dabei sei in München "mehr drin" gewesen, wie Keeper Oliver Baumann meinte. Auch Trainer Pellegrino Matarazzo fand, dass es vor allem "defensiv ein guter Schritt" war, "auch wenn wir drei Tore kassiert haben".

Trotzdem hätte der Coach gerne länger die Null gehalten, um den großen Favoriten "nervös zu machen". Dass das 0:1 im Anschluss an eine Ecke gefallen ist, fand der 46-Jährige "schade". Die erhofften Nadelstiche seien speziell in der ersten Hälfte aber zu selten gewesen. Auch wenn das nach dem Seitenwechsel besser klappte, reichte es eben nicht zum Punktgewinn.

Was bleibt also nach der Hinrunde, die die TSG mit fünf Punkten mehr als im Vorjahr abschließt? "Ein positives Gefühl", verriet Baumann. "Wir haben eine positive Hinrunde gespielt und heute daran angeknüpft. Es war echt okay. Es gibt viel, worauf wir aufbauen können." Schon am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Freiburg.