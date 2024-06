Steinkötter greift für Steinbach Haiger an

Der TSV Steinbach Haiger hat Justin Steinkötter von Fortuna Köln verpflichtet. Für die Südstädter schoss der 24-jährige Angreifer vergangene Saison 9 Tore in 34 Regionalliga-Partien. "Mit Justin Steinkötter bekommen wir einen lauf- und spielstarken Stürmer, der seinen Torinstinkt in der 3. Liga als auch in der Regionalliga bereits nachgewiesen hat", betont Sport-Geschäftsführer Giuseppe Lepore. Steinkötter verrät: "Ich verfolge den Verein seit vielen Jahren und freue mich, nachdem ich einige Jahre in der West-Staffel gespielt habe, nun mit dem TSV Steinbach Haiger in der Südwest-Staffel angreifen zu können."