Steinhauser erneut auf dem Podest - Schreckmoment für Thomas

Georg Steinhauser zeigte auf der 19. Etappe erneut eine starke Vorstellung, für seinen zweiten Tageserfolg reichte es aber nicht, weil Andrea Vendrame zu stark war. Die Favoriten ließen es ruhig angehen, in der Schlusssteigung gab es aber einen Schreckmoment für den drittplatzierten Geraint Thomas.

Andrea Vendrame hat die 19. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Italiener gewann am Freitag die 157 Kilometer lange Strecke von Mortegliano nach Sappada im teilweise strömenden Regen. Der 29-Jährige aus der französischen Equipe Decathlon fuhr am Ende ein einsames Rennen an der Spitze und gewann mit fast einer Minute Vorsprung zum zweiten Mal nach 2021 eine Giro-Etappe vor dem Spanier Pelyo Sanchez.

Georg Steinhauser, der am Mittwoch für den ersten deutschen Etappensieg gesorgt hatte, konnte sich nach einem tollen Rennen etwa zehn Kilometer vor dem Ziel von der Verfolgergruppe absetzen und wurde nur noch von Sanchez eingeholt. Insgesamt ist es schon der dritte Podiumsplatz für ihn bei der Italien-Rundfahrt, auf der 15. Etappe kam der 22-Jährige ebenfalls als Dritter ins Ziel.

"Verrückt, am Anfang habe ich mich richtig schlecht gefühlt, ich habe gar nicht geplant auszureißen", sagte Steinhauser. Doch im langen Anstieg der vorletzten Bergetappe seien seine Beine immer besser geworden. Der Shootingstar aus Scheidegg im Allgäu fühlt sich immer noch wie im Traum, "doch jetzt wird es Realität, ich hatte schon drei richtig gute Auftritte", sagte er.

Favoriten warten auf gestürzten Thomas

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen, denn die Favoriten ließen es ruhig angehen und hatten teilweise großen Rückstand. Auf der letzten Steigung gab es aber einen Schreckmoment für den drittplatzierten Geraint Thomas. Der 38-Jährige touchierte mit seinem Vorderrad das Hinterrad des vor ihm fahrenden Antonio Tiberi und kam zu Fall. Der Teamwagen war schnell bei ihm und so verlor er zunächst nicht viel Zeit. Weil die Gruppe sogar Tempo rausnahm, kam Thomas wieder ran und gleichzeitig mit Tadej Pogacar und Co. ins Ziel.

Vor dem Finale am Wochenende liegt weiterhin Pogacar deutlich in Führung vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez Poveda und Thomas.

Auf der 20. Etappe am Samstag steht für die Fahrer auf der 184 Kilometer langen Strecke von Alpago nach Bassano del Grappa die letzte Bergetappe an.

19. Etappe Mortegliano - Sappada (157,00 km)

1. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale 3:51:05 Std.; 2. Pelayo Sanchez Mayo (Spanien) - Movistar Team + 54 Sek.; 3. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:07 Min.; 4. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 2:27; 5. Lucas Plapp (Australien) - Team Jayco AlUla; 6. Simone Velasco (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 2:30; 7. Jan Tratnik (Slowenien) - Team Visma; 8. Michael Valgren Andersen (Dänemark) - EF Education-EasyPost; 9. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 2:32; 10. Quinten Hermans (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 3:52

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 19. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 71:24:03 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 7:42 Min.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 8:04; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 9:47; 5. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 10:29; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 11:10; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 12:42; 8. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 13:33; 9. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla + 13:52; 10. Jan Hirt (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 14:44