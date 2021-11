"Steinbach wollte den Bieberer Berg erleben ...": Vetter bejubelt OFC-Heimsieg im Verfolgerduell

In der Regionalliga Südwest empfingen die Kickers Offenbach den TSV Steinbach Haiger. Dabei spielten sich die Hausherren in einen Rausch, der den Kickers Platz drei in der Tabelle bescherte. Nach dem Sieg meldeten sich Osarenren Okungbowa, Mathias Fetsch und Maik Vetter zu Wort.

Feierte den Heimsieg am Bieberer Berg: Rechtsverteidiger Maik Vetter. imago images/Hartenfelser