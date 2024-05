Steinbach lotst Volkmer aus Koblenz an den Haarwasen

Mit Dominic Volkmer wechselt ein erfahrener Innenverteidiger zum TSV Steinbach. "Mit Dominik Volkmer gewinnt der TSV Steinbach Haiger einen erfahrenen und zweikampfstarken Innenverteidiger, der immer vorangeht und Verantwortung auf sowie neben dem Platz übernimmt", beschreibt Geschäftsführer Sport Giuseppe Lepore den ersten Neuzugang am Haarwasen. Volkmer, der zweimal für Regensburger in der 2. Bundesliga auf dem Feld stand und insgesamt 112 Drittliga-Spiele bestritt, kommt von Regionalliga-Absteiger TuS Koblenz (32 Einsätze) an den Haarwasen.